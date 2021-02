vor 18 Min.

Neues Fahrzeug bei der Günzburger Feuerwehr

Das 290 PS starke Fahrzeug der Günzburger Feuerwehr weist eine Besonderheit auf.

Von Mario Obeser

In der neuen Feuerwehrfahrzeughalle, welche sich bautechnisch im Endspurt befindet, steht seit einigen Wochen ein neues Fahrzeug – das sogenannten Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 Straße. Dieses Fahrzeug weist eine Besonderheit auf.

Wird üblicherweise ein neues Fahrzeug feierlich bei entsprechendem Rahmen eingeweiht und in den Dienst gestellt, lief dies wegen Corona still und leise ab. Dies muss zum geeigneten Zeitpunkt nachgeholt werden. Seit 16. Oktober ist das 290 PS starke HLF, welches ein Fahrgestell von MAN und einen Aufbau von Rosenbauer hat, einsatzklar und wurde als Ersatz für das LF 16/12 aus dem Baujahr 1999 beschafft. Dieses wird künftig im Stadtteil Denzingen als LF 20 seinen Einsatzdienst verrichten.

Neues Fahrzeug der Günzburger Feuerwehr ist nur 2,35 Meter breit

Das neue Fahrzeug ist in weiß lackiert und mit leuchtroter Folie beklebt. Die komplette Beleuchtung ist in moderner LED-Technik ausgeführt. Die Beladung lieferte die Firma Fischer Feuerschutz aus Dinkelscherben. Im Gegensatz zu den anderen Großfahrzeugen bei der Günzburger Wehr hat das Fahrzeug eine Besonderheit: Es wurde ein Straßenfahrgestell mit „Schweizer Breite“ (2,35 Meter) ausgeschrieben, um für Einsätze in der Altstadt, aber auch in Wohngebieten, in denen die Bebauung nachverdichtet ist, gerüstet zu sein. Daher ist am Heck auch „nur“ eine Einpersonenhaspel zu finden, um in engen Situationen nicht die geringere Breite wett zu machen. Das HLF hat den Funkrufnahmen Florian Günzburg 40/1 und ist mit der Fahrzeughöhe von 2,96 Metern auch etwas niedriger als gewöhnlich.

