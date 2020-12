vor 7 Min.

Neues Feldkreuz für Gundremmingen

Richard Harlacher segnete es am zweiten Adventssonntag

Vor gut fünf Jahrzehnten verschwand das Flurkreuz beim „Feldbauer“. Ein Auto fuhr dagegen, die Gemeinde baute den Torso ab. Das Kreuz geriet in Vergessenheit. Die Dokumentation der Kapellen, Bildstöcke und Feldkreuze in Gundremminger Flur durch Ruhestandspfarrer Richard Harlacher und Hans Joas vom Heimatverein vor drei Jahren regte Tobias Holzmann als direkter Nachbar zu einer Neuerstellung an. Die Gemeinde sicherte durch eine Dienstbarkeit den künftigen Bestand.

Pfarrer Harlacher war es vorbehalten, am zweiten Adventssonntag, im Beisein des Erstellers Tobias Holzmann und seiner Mutter Elisabeth Holzmann, Kirchenpfleger und Altbürgermeister Wolfgang Mayer, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Josef Wagner und Hans Joas vom Heimatverein, das neue Kreuz zu segnen und den Dank der Familie Holzmann auszusprechen. Diese hatte einen Abguss, nach einem Modell von 1795, bei den Schwäbischen Hüttenwerken in Königsbronn bei Heidenheim in Auftrag gegeben. Der Sockel trägt die Aufschrift „Gott segne unsere Fluren – Gelobt sei Jesus Christus“.

Harlacher erinnerte in seiner Ansprache daran, dass Kreuze, Feldkreuze und Bildstöcke sichtbare Zeichen der Religiosität des Volkes sind. So war es auch üblich, beim Vorbeigehen den Hut zu ziehen und ein „Gelobt sei Jesus Christus“ zu sprechen. Flurkreuze sind auch Ausdruck dafür, dass Segen für Fluren erbeten wurde. In früheren Zeiten waren gute Ernten von existenzieller Bedeutung. „Wir können das kaum mehr nachfühlen. Es gibt ja alles im Supermarkt – ohne zu wissen, dass auch so manche Müh und Plag hinter dem Erzeugnis steht“, so Harlacher in der Mitteilung.

Was damit aber auch gesagt werden soll, ist, dass das Kreuz allgegenwärtig ist. Das trifft zu, wenn es als konkreter Gegenstand gesehen wird, aber auch im übertragenen Sinn: Das Kreuz hat mit Leid und Tod zu tun. Es ist ein Marter- und Hinrichtungswerkzeug. Das hat Jesus am eigenen Leib erfahren. Damit ist es auch ein Zeichen für die Leidsituationen der Menschen. Solche Kreuze, die zu tragen sind, gibt es sehr viele: Krankheiten, Verzweiflung, Enttäuschung, Schmerzen, Versagen, Tod und Trauer gehören dazu.

Die Prozessionswege zu den Feldkreuzen sind den älteren Bürgern noch bekannt. Auch Gund-remminger Gläubige führen diese im jährlichen Wechsel ins „obere“ und mal ins „untere“ Feld. Eine Station war früher auch dieses Kreuz beim Feldbauer. So soll es auch künftig wieder sein, war der Wunsch aller an der kleinen Feier Beteiligten. (zg)

