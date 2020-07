00:32 Uhr

Neues Theater mit neuem Spielplan

Das ist von September bis Dezember in Burgau geboten

Das Neue Theater Burgau hat seinen Spielplan für die Zeit von September bis Dezember veröffentlicht. Es beginnt am Samstag, 19. September, um 20 Uhr mit der Premiere von „Hamlet for you“, einer Komödie von Sebastian Seidel. Es spielen Vera Hupfauer und Olaf Ude, Regie führt Dörte Trauzeddel. Es stellt sich hier schon die Frage, wer eigentlich all die Rollen spielen soll. Am Ende jedenfalls, heißt es in der Ankündigung, „sind alle vergiftet, ertrunken oder erstochen und der Rest ist Schweigen“. Klassik für Quereinsteiger soll geboten werden.

Die szenische Lesung „Empfänger unbekannt“ wird zum ersten Mal am Samstag, 7. November, um 20 Uhr gezeigt. Olaf Ude und Matthias Klösel sind hier zu sehen, Regie führt Jörg Schur.

Das Stück basiert auf einem Roman von Kressmann Taylor, in 18 Briefen und einem Telegramm wird die Geschichte des Deutschen Martin Schulze und seines Freundes Max Eisenstein, einem amerikanischen Juden, erzählt und spielt in der Zeit des Nationalsozialismus. Es ist eine Kooperation des Neuen Theaters mit der Theaterwerkstatt Augsburg.

„Ein Schaf fürs Leben“ hat am Sonntag, 29. November, um 16 Uhr im Familientheater Premiere. Dörte Trauzeddel und Matthias Klösel spielen, Regie führt Vera Hupfauer. Das Stück über Freundschaft und Vertrauen beschreibt mit Fantasie und Humor nach dem vielfach ausgezeichneten Bilderbuch von Maritgen Matter eine Begegnung der besonderen Art zwischen einem Wolf und einem Schaf.

Außerdem gibt es am Sonntag, 4. Oktober, um 16 Uhr das Kindertheater „Herr Röslien“ für Zuschauer von sechs bis 99 Jahren, den „Trödelmarkt der Träume“ mit Livemusik als Gastspiel am Freitag, 9. Oktober, um 20 Uhr und am Samstag, 31. Oktober, um 20 Uhr das Gastspiel zu Halloween, die „Edgar Allen Poe Late Night Show“.

Ebenfalls ein Kindertheater für Theaterbegeisterte von sechs bis 99 Jahren ist das Stück „Helden“ am Sonntag, 8. November, um 16 Uhr und in der Adventszeit steht am Donnerstag, 17. Dezember, um 20 Uhr das Weihnachtsspecial der Improshow „Flotte Lotte“ auf dem Programm des Theaters.

Auf der Internetseite www.neues-theater-burgau.de gibt es weitere Termine für die Eigenproduktionen, außerdem gibt es dort einen Ticket-Shop. Der Kartenvorverkauf im Theater ist dienstags von 10 bis 12 und donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet, telefonisch gebucht werden kann unter der Nummer 0177/5892585 dienstags und freitags von 10 bis 12 sowie mittwochs und donnerstags von 16 bis 18 Uhr.

