New Coal will sie doch nicht mehr: Pyrolyse wird zurückgebaut

Die Firma hat kein Interesse mehr an der Anlage in Burgau. Damit ist das langwierige Prozedere gescheitert. Wie es jetzt weitergeht.

Von Christian Kirstges

„Es ist gestorben.“ Mit diesen Worten hat Christoph Langer, zuständiger Geschäftsbereichsleiter im Landratsamt Günzburg, auf Anfrage unserer Zeitung darüber informiert, dass die ehemalige Pyrolyse-Anlage in Burgau nun doch nicht wieder in Betrieb gehen wird. Die potenzielle Betreiberin, die extra dafür gegründete Firma New Coal GmbH, habe letztlich doch Zweifel am Zustand der Anlage gehabt – und weil die Stillstandszeit länger dauerte als ursprünglich von ihr kalkuliert, auch an den nötigen Investitionskosten. Die Nachricht, dass sie die Anlage doch nicht haben will, sei am Mittwochabend gekommen.

Nun will der Landkreis die Pyrolyse, wie ursprünglich geplant, zurückbauen. Der Verkauf sei eine reizvolle Option gewesen, sagt Langer, dieser Prozess habe auch Zeit und Arbeit gekostet. Aber der Einsatz sei es wert gewesen. Es gebe ein Konzept für den Rückbau, wann er beginnen kann und wie lange er dauert, müsse jetzt geprüft werden. Dieses Jahr werde er wohl nicht mehr in Angriff genommen, eher im nächsten. Durch diese neue Entwicklung ist eine Verlagerung des Wertstoffhofs auf dem Gelände jedenfalls nicht mehr nötig, stattdessen wird er vergrößert und modernisiert, sobald die Pyrolyse weg ist.

Wahrscheinlich wird der Vertrag wieder zurück abgewickelt

Einen Rücktrittsgrund vom Kaufvertrag gebe es nicht und theoretisch könnte der Landkreis auf die Zahlung des Kaufpreises klagen, sagt Langer, das habe aber wohl wenig Sinn. Vielmehr werde der Vertrag mit der New Coal GmbH wahrscheinlich im gegenseitigen Einvernehmen wieder zurück abgewickelt. Der Rückbau wird den Kreisabfallwirtschaftsbetrieb wohl „deutlich mehr als 600000 Euro“ kosten, hatte es im vergangenen Jahr geheißen.

Dass es so kommen würde, hatte sich zuletzt abgezeichnet. Nach dem Verkauf hatte der Landkreis diesen zunächst rückgängig gemacht, weil es seitens der New Coal nicht stark genug vorangegangen sei. Dann wurde nachverhandelt und ein deutlich höherer Preis erzielt, woraufhin der Kreistag beschloss, die Anlage zu geänderten Konditionen erneut an das Unternehmen zu geben. Dann zog sich das Prozedere aber wieder hin.

Im Februar hatte es nicht mehr danach ausgesehen, als würde noch etwas aus der Wiederinbetriebnahme, im April zeigte man sich im Landratsamt doch wieder etwas zuversichtlicher. Alle nötigen Sicherheiten seien hinterlegt worden und auch eine Lösung für die gesellschaftsrechtlichen Probleme auf dem Weg, Mitte Mai könne der Vertrag wohl rechtskräftig werden. Nun kam es dann doch anders.

New-Coal-Geschäftsführer will sich nicht äußern

Der Geschäftsführer der New Coal, Ralf Reichardt, will sich auf Anfrage unserer Zeitung wie schon zuletzt nicht äußern: „Ich habe kein Interesse an einem Interview.“

Eine Reihe von Bürgern war ohnehin nicht glücklich über die mögliche Wiederinbetriebnahme der Pyrolyse, sie fürchteten trotz gegenteiliger Beteuerungen der potenziellen neuen Betreiber zu große Belastungen. Auch wenn hier nicht wie früher Müll verschwelt, sondern Kohle aus natürlichen Rohstoffen hergestellt werden sollte, wollten sie die Anlage nicht.

Früherer Vize-Betriebsleiter sprach von einem "Schrotthaufen"

Bei einer Einwohnerversammlung hatte der frühere Vize-Betriebsleiter zudem von einem „Schrotthaufen“ gesprochen, die Pyrolyse sei bei der Abschaltung nicht für eine Wiederinbetriebnahme vorbereitet worden. Der frühere Betriebsleiter jedoch widersprach dem später, sie könne durchaus wirtschaftlich betrieben werden und sei zu schade zum Verschrotten.

Burgaus Bürgermeister Konrad Barm sah auch nicht wie mancher Bürger die Probleme, er wäre froh um ein neues Unternehmen in der Stadt mit Arbeitsplätzen und Investitionen gewesen – die New Coal hatte mit 20 bis 25 Mitarbeitern im ersten Schritt kalkuliert, später hätten weitere hinzukommen können. Weil sich alles aber so lange hinzog, habe er nicht mehr mit einer Wiederinbetriebnahme gerechnet. Ein Schaden entstehe der Stadt jetzt aber nicht, und dass der Wertstoffhof größer und moderner wird, sei natürlich positiv für die Bürger.

