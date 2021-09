So geht die Tour im Landkreis Günzburg weiter

Die Nordic Walker setzen ihre Tour im Landkreis Günzburg am 25./26. September fort. Wie die Etappe in Freihalden funktioniert und wie sich Aktive anmelden können.

Die fünfte von sechs Etappen der Nordic Walking-Tour im Landkreis Günzburg richtet traditionell der SV Freihalden aus. Jetzt ist es wieder so weit. Doch diesmal unter Bedingungen, die an die Corona-Pandemie angepasst sind: Die Aktiven können ihre Kilometer separat auf der ausgeschilderten 5000-Meter-Runde rund um Freihalden sammeln oder auf einer selbst ausgewählten Strecke fünf, zehn oder fünfzehn Kilometer zurücklegen.

Massenveranstaltung ist nicht möglich

Eine gemeinsame Massenveranstaltung – wie früher üblich – wird es heuer nicht geben. Jede und jeder spult stattdessen das Pensum coronakonform ab: Allein oder mit der Familie zu einer beliebigen Uhrzeit am Samstag oder Sonntag, 25./26. September 2021. Die Strecken müssen mit Nordic Walking-Stöcken absolviert werden, wobei die aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind. Ganz, wie es das Motto der in diesem Jahr virtuell angebotenen Tour vorgibt: „Jeder für sich – alle zusammen“.

So läuft die Anmeldung

Wer an der fünften Etappe teilnehmen möchte, kann sich noch bis Freitagabend auf der Internetseite www.nordicwalking-tour.de oder per Mail an info@sport-bigelmayr.de anmelden. Auch eine telefonische Anmeldung bei Sport Bigelmayr unter 08225/1395 ist möglich. Dabei ist die Distanz anzugeben, die man zurücklegen möchte. Ehrlichkeit und Fairness werden dabei vorausgesetzt. Auf dieser Vertrauensbasis werden dann die Etappenwertung und das Zwischenklassement der Tour errechnet.

Spenden für die Kartei der Not

Stellvertretend für alle Ausrichter betont Christl Bigelmayr vom SV Freihalden den Benefiz-Charakter der Gesamtveranstaltung: „Eine Startgebühr wird diesmal nicht erhoben, stattdessen bitten wir am Ende der Tour um eine freiwillige Spende an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Wer vorne liegt

In der Zwischenwertung der Landkreis-Tour 2021 führt die SG Reisensburg-Leinheim mit 3100 Kilometern vor dem TSV Behlingen-Ried (2970). Dritter ist Sport Bigelmayr/SV Freihalden (2040). Insgesamt haben 17 Teams zusammengerechnet 19750 Kilometer erlaufen. (bj)

Lesen Sie dazu auch