vor 47 Min.

OB Jauernig: Konjunkturpaket des Bundes nützt den Städten

Der Bezirksvorsitzende des Städtetags lobt die Große Koalition dafür, dass sie die Kommunen gebührend berücksichtigt. Wie es in der Stadt Günzburg aussieht.

Der Bezirksvorsitzende der kreisangehörigen Städte des Bayerischen Städtetags in Schwaben, Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, begrüßt das Dienstagnacht beschlossene Konjunkturpaket des Bundes: „Das Konjunkturpaket hat eine ökonomische und psychologische Auswirkung – in dem Paket sind neben den Bürgern und der Wirtschaft auch die Kommunen, unsere Städte, gebührend berücksichtigt.“

„Die erhöhte Übernahme der von den Städten und Landkreisen zu zahlenden Kosten der Unterkunft für Harz-IV-Empfänger durch den Bund und die Kompensation der coronabedingten Gewerbesteuerausfälle sind deutliche Hilfen für unsere Städte“, so Günzburgs Oberbürgermeister Jauernig.

Der Freistaat ist am Zug

Jetzt komme es darauf an, dass der Freistaat die vom Bund bereitgestellten Finanzmittel zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle mit Landesmitteln ausreichend ergänze und dass schnell ein einfacher und an den Steuerausfällen ausgerichteter Verteilungsmaßstab an den Tag gelegt werde.

„Insgesamt ein gutes Ergebnis, mit dem die Städte teilweise ihre weggebrochene Investitionskraft wieder erhalten können“, sagt der Günzburger OB und Bezirksvorsitzende des Städtetags. Der Stadt Günzburg selbst fehlen – Stand heute – vier bis fünf Millionen Euro Einnahmen aus der Wirtschaft. Die Unternehmen haben die von der Stadt in ihrem Etat einkalkulierten Gewerbesteuerzahlungen in dieser Größenordnung ausgesetzt und zum Teil um Rückzahlung gebeten. Das entspricht im Falle Günzburgs etwa einem Viertel der gesamten Gewerbesteuereinnahmen. In ganz Schwaben rechnet Jauernig mit Einbußen in dreistelliger Millionenhöhe. Dass der Bund den Kommunen unter die Arme greift, sei auch ein wichtiges Signal für die Wirtschaft. Denn zwei von drei Aufträgen für die Bauwirtschaft kommen, so Jauernig, von der öffentlichen Hand. (zg/ioa)

Themen folgen