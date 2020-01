Öffnungszeiten: Händler will keinen "Flickerlteppich" mehr

Plus Händler und Dienstleister tun sich schwer, sich auf einheitliche Ladenzeiten zu einigen. Was das im Ergebnis für Auswirkungen haben kann.

Robert Hopperdietzel ist auf der Suche – auf der Suche nach gemeinsamen Öffnungszeiten, die der Handel und die Dienstleister in der Innenstadt Günzburgs ihren Kunden bieten sollten. Der augenblickliche Zustand gleicht aus seiner Sicht eher einem "Flickerlteppich", sagt der Inhaber der Vinothek Vineola am Marktplatz. Er selbst steht von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr hinter dem Verkaufstresen und am Samstag von 9 Uhr an bis 13 Uhr. Mehr könne er als „Einzelkämpfer“ kaum leisten, zumal auch vor und nach Ladenöffnung einiges zu tun ist.

Außerdem ist der Internethandel zumindest für Hopperdietzel eine inzwischen nicht mehr zu vernachlässigende Größe. Die ständige Verfügbarkeit ist einer der größten Vorteile auf Kundenseite. Und der Weinhändler macht auf diese Weise Geschäfte mit Menschen in der ganzen Republik.

Riechen, schmecken, beraten lassen

Das alles dürfe aber nicht dazu führen, den stationären Handel zu vernachlässigen. Das Ladengeschäft selbst spricht die unterschiedlichsten Sinne an. Vor einer Kaufentscheidung kann man sich an Ort und Stelle intensiv beraten. Und einen Wein riechen und schmecken – das geht im weltweiten Netz (noch) nicht.

Die Frage sei, ob ein Kunde nur wegen ihm in die Günzburger Innenstadt komme. Könnten sich Handel, Gastronomie und Dienstleiter wenigstens auf Kernöffnungszeiten einigen, wäre aus Sicht Hopperdietzels schon viel gewonnen.

Müller hat mit seinen zwei Filialen samstags bis 19 Uhr auf

Dass sich nicht die Einzelhändler am Kundenmagneten Drogeriemarkt Müller mit seinen beiden Filialen am Bürgermeister-Landmann-Platz und in der Ulmer Straße orientieren müssen und können, ist auch dem Weinexperten klar. Müller hat einheitlich unter der Arbeitswoche von 8.30 bis 20 Uhr geöffnet und am Samstag von 8.30 bis 19 Uhr.

Robert Hopperdietzel, der am Günzburger Marktplatz eine Weinhandlung führt, schlägt für die Einkaufsstadt gemeinsame Kernöffnungszeiten vor. Bild: Till Hofmann

Für Kernöffnungszeiten in der Innenstadt plädiert auch der Günzburger Regionalgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben, Oliver Stipar. Für ihn ist damit „aus der Hüfte geschossen“ der Zeitraum von 8.30 Uhr bis 18 Uhr „als Minimum“ umrissen. Und samstags sollten Waren und Dienstleistungen von 8.30 bis 16 Uhr, „wenn nicht gar bis 18 Uhr“ angeboten werden. Schließlich werde Günzburg auch als Einkaufsstadt wahrgenommen „oder will so wahrgenommen werden.

Eine größere Verbindlichkeit

Deshalb sollten sich Kunden auf einheitliche Öffnungszeiten verlassen können.“ Das habe mit einer größeren Verbindlichkeit gegenüber der Kundschaft zu tun, die ihre Wirkung nach den Worten Stipars nicht verfehlt. „Ich kann niemanden dazu verpflichten, aber dafür werben“, sagt er. In kleineren Kommunen bekomme man das sowieso nicht hin. „Aber vielleicht hat das ja auch nicht unbedingt den Stellenwert dort.“ Klar sei aber: „Wenn ein Kunde öfters vor verschlossenen Türen steht, wird er sich das merken.“

Das Erfolgsgeheimnis von Einkaufszentren sei nicht nur, viele Geschäfte unter einem Dach zu versammeln. Diejenigen, die dort einkauften, hätten auch die Sicherheit, „dass jedes Geschäft zu den gleichen Zeiten offen hat“.

Wo für die IHK die Schlüssel zum Erfolg liegen

Der IHK-Regionalgeschäftsführer sieht Günzburg „im Großen und Ganzen auf einem vernünftigen Weg“. Es sei ein Prozess, die Händler und Dienstleister in gewissen Abständen für Einheitlichkeit und Verlässlichkeit zu sensibilisieren.

Denn an sich habe die Einkaufsstadt Günzburg durchaus „Riesenvorteile“. Städtebaulich könnte die 21000-Einwohner-Stadt im Altstadtbereich viel bieten. „Die Besucher können zentrumsnah und günstig parken. Von den Geschäften her haben wir einen guten Besatz. Da kann man sich positionieren. Zum Einkaufserlebnis gehören aber eben auch einheitliche Öffnungszeiten.“

Stadt der kurzen Wege

Ein Vergleich mit Städten wie Ulm und Augsburg passe schon allein wegen der Größenunterschiede nicht. Das müsse aber kein Nachteil sein, wenn den Menschen das Angebot ausreiche. „Eine Stadt in der Größenordnung von Günzburg bedeutet auch eine Stadt der kurzen Wege“, sagt Stipar. Bisher ist die IHK in Günzburg „nicht aktiv“ mit diesem Thema geworden. Aber es gebe Empfehlungen der Wirtschaftskammer für attraktive Einkaufstädte.

„Wir haben dazu Studien gemacht mit der Fragestellung, wie sich Städte gut aufstellen können.“ Für die Stadt Thannhausen habe die IHK gemeinsam mit der Universität Augsburg vor rund drei Jahren ein Pilotprojekt dazu abgeschlossen. Was muss für eine attraktive Innenstadt getan werden? Was funktioniert und was nicht? „Wir haben dazu einen Leitfaden erstellt, der durchaus als Blaupause für andere Städte und Gemeinden dienen kann“, wie Stipar sagt.

