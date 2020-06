vor 7 Min.

Öltücher als Brandauslöser

Eigenes Verschulden

Nachdem zunächst ein Blitzschlag als Ursache für den Brand in der Robert-Steiger-Straße in Krumbach vermutet worden war, deutet nach Untersuchungen vor Ort vieles auf ein Eigenverschulden des Hausherrn hin. Das gab die Kriminalpolizei Memmingen auf Nachfrage unserer Redaktion bekannt.

Man gehe davon aus, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, dass mit Holzöl getränkte Tücher sich selbst entzündet hätten. Darauf deuten Spuren auf dem ausgebrannten Dachboden. Der Hausherr, so die Polizei, habe dort Bretter eingeölt und die verwendeten Tücher dann in eine Plastiktüte gesteckt. Hierbei bestehe aber Gefahr der Selbstentzündung, Hersteller würden entsprechende Warnhinweise auf ihre Produkte drucken. Die Kripo betont aber, dass noch keine vollständige Klarheit über die Brandursache besteht. Die Sache geht nun, wie in solchen Fällen üblich, an die Staatsanwaltschaft. Sie prüft, ob es ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung geben wird oder nicht. Bisher gelte der Hausbesitzer nicht als Beschuldigter.

Das Feuer war in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Dachstuhl des Wohnhauses ausgebrochen und hatte großen Schaden angerichtet. Der Dachboden ist komplett ausgebrannt, durch die Löscharbeiten und den Rauch ist auch der darunter liegende Wohnbereich stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Wie der Krumbacher Stadtrat Max Behrends gegenüber unserer Redaktion mitteilte, hat die Familie eine vorübergehende Bleibe gefunden und entsprechende Hilfsangebote bekommen. (sial)

