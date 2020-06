00:31 Uhr

Offingen: Auto brennt an Lagerhalle aus

Auf einem Werkstattgelände in Offingen brannte dieser Kleinbus.

Hoher Schaden durch Feuer

Von Andreas Brücken

Aufregung in den frühen Morgenstunden herrschte gestern am Ortsrand von Offingen. Gegen 6 Uhr ging ein Notruf bei den Hilfskräften ein, weil ein Kleintransporter auf dem Hof eines Autoverwerters lichterloh in Flammen stand.

Die Lage spitzte sich zu, weil die gerufenen Einsatzkräfte Schwierigkeiten hatten, auf das verschlossene Gelände der Werkstatt zu gelangen, auf deren Hof das brennende Fahrzeug stand. Nachdem sich die Helfer Zugang verschafft hatten, brachten die 55 Feuerwehrleute aus Schnuttenbach, Offingen und Burgau mit vereinten Kräften den Brand durch den Einsatz von Löschschaum zügig unter Kontrolle. Trotz des schnellen Eingriffs schlugen die Flammen bereits auf eine nahe stehende Lagerhalle über.

Am Fahrzeug, das im Fahrerbereich und dem Motorraum total ausbrannte, sowie am nahe stehenden Gebäude entstand ein erheblicher Schaden, den die Polizei auf etwa 50000 Euro schätzt. Personen wurden laut Auskunft der Polizei nicht verletzt. Warum es zum Brand an dem Kleinbus kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

