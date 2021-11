Offingen

17:59 Uhr

Die Pandemie hat auch die Offinger Feuerwehr beeinträchtigt

Plus Der Ausbildungsbetrieb war lange nur sehr eingeschränkt möglich. Trotzdem ist die Feuerwehr in Offingen gut aufgestellt - auch wenn es Kritik an der Unterbringung gibt.

Von Peter Wieser

Mehr als zweieinhalb Jahre sind seit der letzten Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Offingen vergangen. Zudem stand die Neuwahl des Vorstands im Verein an. „Eine spannende Zeit für die aktive Wehr“, hatte Bürgermeister Thomas Wörz, gleichzeitig Vorsitzender des Vereins, in der Offinger Mindelhalle zu Beginn der Veranstaltung bemerkt. In seinem Bericht ging Kommandant Jürgen Bayer bis in das Jahr 2019 zurück. Auch wenn die Pandemie Übungsdienst und Lehrgänge mehr oder weniger ausgebremst hatte: Hinsichtlich der Motivation der Mannschaft, vor allem auch über die Neuaufnahmen und Übertritte aus der Jugendfeuerwehr zeigte sich Bayer zufrieden: „Es ist alles dabei, vom Newcomer bis zum bestausgebildeten Feuerwehrmann.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

