Offingen

vor 31 Min.

Für Offingens Kinder soll es genug Betreuungsplätze geben

Das Kinderhaus "Glücksstern" in Offingen soll 25 weitere Kindergartenplätze erhalten. Am Montag ging es im Marktgemeinderat unter anderem um Betreuungsplätze.

Plus Das vor Kurzem beschlossene Förderprogramm für Luftfiltergeräte in Schulen und Kitas stößt im Offinger Marktgemeinderat auf wenig Begeisterung.

Von Peter Wieser

In seiner Sitzung im Juni hatte der Offinger Marktgemeinderat beschlossen, in der Kindertagesstätte "Glücksstern" einen Raum für eine weitere Kindergartengruppe auszubauen. In der Sitzung am Montag ging es nun um die Bedarfsanerkennung für die insgesamt 25 zusätzlich notwendigen Kindergartenplätze. Dem zugrunde liegt die Auswertung durch das Landratsamt anhand des sogenannten Hildesheimer Models – eine Prognose, wie sich die Einwohnerzahlen in den kommenden Jahren im Markt entwickeln.

