Offinger fällt auf falschen Microsoft-Mitarbeiter rein und zahlt ihm Geld

Immer wieder warnt die Polizei vor falschen Microsoft-Mitarbeitern. Ein Mann aus Offingen hat trotzdem den Zugriff auf seinen Computer erlaubt.

Ein 62-Jähriger aus Offingen hat Anzeige bei der Polizei in Burgau erstattet, weil er einer Betrugsmasche aufgesessen ist. Dies geschah bereits am Samstag, die Polizei hat es nun gemeldet.

Während des Surfens im Internet hatte der Mann eine Viruswarnmeldung erhalten. Er sollte deshalb die angegebene Telefonnummer kontaktieren. Dies tat er und erreichte einen vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter. Dieser erklärte ihm, dass er den Computer des Mannes aus der Ferne übernehmen müsse, um das Virus zu beseitigen. Das erlaubte der 62-Jährige.

Für das Löschen des Virus sollte der Mann schließlich 100 Euro bezahlen. Auch diese Überweisung ließ er den vermeintlichen Spezialisten per Fernzugriff tätigen. Hierzu übermittelte der Geprellte zusätzlich eine Transaktionsnummer, was schließlich auch zur Abbuchung des Geldes auf ein bislang unbekanntes Konto führte.

Aktuell in Offingen: Immer wieder fallen Menschen auf die Betrüger herein



Im Jahr 2020 hatte die Polizei im Bereich des Präsidiums Schwaben Süd/West bei den sogenannten Falsche-Microsoft-Mitarbeiter-Betrügereien insgesamt 59 Anzeigen erhalten. Hierbei wurden in sieben „erfolgreichen“ Fällen mehr als 25.000 Euro erbeutet. In diesem Jahr verzeichnete das Präsidium bis Ende April schon insgesamt 39 Delikte, bei denen in fünf Fällen ein Schaden von mehr als 6000 Euro entstanden ist.

•Seriöse Unternehmen nehmen keinen unaufgeforderten Kontakt zu den Bürgern auf. Sollte sich ein vorgeblicher Mitarbeiter etwa per Telefon melden, ohne dass man ihn darum gebeten hat: einfach auflegen.

•Auf keinen Fall private Informationen wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten herausgeben.

•Einem Unbekannten niemals Zugriff auf den Computer beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware erlauben.

Was zu tun ist, wenn man auf die Masche hereingefallen ist

•Den Rechner vom Internet trennen. Über einen anderen Computer unverzüglich betroffene Passwörter ändern.

•Den Rechner überprüfen lassen.

•Vom Geldinstitut beraten lassen, ob sich bereits getätigte Zahlungen zurückholen lassen.

•Anzeige bei der Polizei erstatten.

•Auch mit Verwandten, Bekannten und Nachbarn über die Masche sprechen.



Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Polizei Burgau. (AZ)

