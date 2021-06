Polizei findet in Offingen Rauschgift und eine scharfe Waffe

Einen gefährlichen Zufallsfund machte die Kriminalpolizei Neu-Ulm während der Durchsuchung einer Wohnung in Offingen. Der Verdächtig besaß auch eine scharfe Waffe.

Die Beamten der Kriminalpolizei Neu-Ulm durchsuchten am Freitag die Wohnung eines 58-Jährigen in Offingen. Im Zuge kriminalpolizeilicher Ermittlungen wurde bekannt, dass sich dort ein 39-jähriger Mann aufhielt, der im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz stand. Daher wurde durch das Amtsgericht Memmingen ein Durchsuchungsbeschluss erlassen.

Mann verhaftet und ins Gefängnis gebracht

In der Wohnung trafen die Beamten den Beschuldigte tatsächlich an. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden eine geringe Menge an Betäubungsmitteln und eine scharfe, schussbereite Handfeuerwaffe sichergestellt. Da gegen den 39-jährigen Mann ein Haftbefehl bestand, wurde er festgenommen und von Beamten der Operativen Ergänzungsdienste Neu-Ulm in die Justizvollzugsanstalt Kempten gebracht. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: