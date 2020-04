vor 16 Min.

Ostern im Kloster

So erleben die Ordensschwestern in Ursberg und Wettenhausen die Pandemie. Was sie für die Feiertage erwarten.

Von Lara Schmidler

Osterbrunnen schmücken, Familientreffen – die gewohnten Traditionen, die jedes Jahr an Ostern begangen werden, müssen heuer wegen der Sicherheitsvorschriften im Zuge der Corona-Krise ausfallen. Auch die hiesigen Klöster sind betroffen.

„Ostern wird in diesem Jahr ein stilles Fest“, sagt die Generaloberin der Sankt Josefskongregation in Ursberg, Schwester Katharina. Denn auch die Franziskanerinnen halten sich an die Sicherheitsvorschriften. Das bedeutet: Es wird versucht, einen zwei Meter großen Abstand einzuhalten, die gemeinsamen Essenszeiten haben sich verkürzt und die Familien der Schwestern kommen an Ostern nicht zu Besuch.

Gemeinschaft wird auf andere Weise gepflegt

„Normalerweise kommt an Ostern immer viel Besuch, auch in die Osternacht kamen viele Gäubige. Wir haben immer offene Türen. Das ist heuer alles nicht so“, sagt die Schwester und fügt hinzu: „Wir leben in Gemeinschaft und können diese Gemeinschaft zur Zeit nicht so pflegen, wie wir das gewohnt sind.“

Doch ungenutzt verstreicht die Zeit nicht: Die Schwestern haben in Verbindung mit anderen Ordensgemeinschaften Mundschutze genäht und sind damit einem Aufruf des Dominikus-Ringeisen-Werks gefolgt. Zudem hat Schwester Katharina einen Meditationstext zu dem sensiblen Thema Corona verfasst, der den Menschen helfen soll. Dieser steht am Besinnungsweg im Garten hinter dem Mutterhaus. Ausliegende Gebetstexte sollen Gläubige trösten. „Ich sehe öfter Leute, die dort stehen bleiben und beten“, sagt Schwester Katharina erfreut.

Nicht nur der Priorin tut es leid

Auch im Kloster Wettenhausen wird Kontakt nach außen vermieden. „Das ist eine schwierige Zeit und es tut uns allen sehr leid, dass wir niemanden empfangen können“, sagt die Priorin, Schwester Amanda. Wie in Ursberg werde darauf geachtet, einen Sicherheitsabstand einzuhalten, auch wenn das in manchen Situationen schwierig sei.

Dennoch ist nicht alles schlecht – davon ist Schwester Katharina aus Ursberg fest überzeugt. „Jede Krise ist auch immer eine Chance.“ So habe man auch in diesen schweren Zeiten die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. „Vielleicht ist das diesjährige Osterfest intensiver als sonst, denn all der Trubel und die Ablenkung fehlen.“

