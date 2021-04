Partei "Die Basis" macht in Günzburg einen Unterallgäuer zum Direktkandidaten

Plus Der 28-jährige Roman Albrecht aus Kammlach vertritt für "Die Basis" den Bundeswahlkreis Neu-Ulm. Wie der Nominierungsabend in Günzburg ablief. Und welche politischen Ziele der Mann mit seiner Partei verfolgt.

Im großen Saal des Landgasthofs Linde in Günzburg-Deffingen huschen grüne, rote und blaue Farbtupfer mit Schlagworten wie „weltoffen“ und „respektvoll“ über eine Leinwand. Gut zwei Dutzend Mitglieder der Partei Die Basis sind gekommen. Der Kreisverband Neu-Ulm ist nur wenige Monate alt: Er besteht seit 4. Dezember 2020 und steht für die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg und ein Teil des Unterallgäus mit insgesamt 83 Mitgliedern.

Die meisten Anwesenden sind um die 40, 50 Jahre alt, mehr Männer als Frauen. Sie wählen ihren Direktkandidaten für den Wahlkreis 255 Neu-Ulm. Am Freitag um 18 Uhr beginnt die Prozedur, gut zwei Stunden später macht Roman Albrecht aus dem Unterallgäu mit 14 von 26 Stimmen das Rennen. Er setzt sich auf Anhieb gegen Christoph Mayer ( Augsburg), Erwin Drefs aus Nersingen (Landkreis Neu-Ulm) und Andrea Zellermayer (Günzburg) durch. Ersatzkandidat wird schließlich Drefs.

Formalitäten bestimmen den Abend

Dann müssen alle den Saal verlassen und sich nach einer halben Stunde Pause neu am Empfang anmelden. Bis nach 22 Uhr wählen sie zwei Delegierte für den Landesparteitag am 16. Mai in Augsburg: Christoph Mayer und Harald Zeising (Ursberg).

Formalitäten bestimmen den Abend: Zeising, Vorsitzender des Kreisverbandes Neu-Ulm, sagt bei der Begrüßung: „Das ist nicht unsere Inszenierung. Der Bundeswahlleiter will, dass das so gemacht wird.“ Später wird immer wieder darauf hingewiesen, die Formalitäten einzuhalten, damit die Wahl nicht für ungültig erklärt wird. Am Anfang zählt der von der Versammlung bestimmte Wahlleiter die stimmberechtigten Mitglieder ab, kommt auf 25. Am ersten Wahlgang haben aber tatsächlich 26 Personen teilgenommen. Also noch mal durchzählen: 26, jetzt stimmt es.

Die vier Säulen der Partei

Oft wird an diesem Abend von „Basisdemokratie“ gesprochen. Klingt nach den Anfangszeiten der Grünen. Dem widerspricht Zeising: „Ich möchte da keine Parallelen zu den Grünen ziehen.“ Wichtig sei, sagt er, alle Bürger mitentscheiden zu lassen, das unterscheide sie von anderen Parteien. Die vier „Säulen“, welche die Gruppierung ausmachten (Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamer Umgang und Schwarmintelligenz) hören sich wenig fassbar an.

Vergleich mit dem Ermächtigungsgesetz der Nazis

Auf Nachfrage spricht Zeising davon, dass die Gewaltenteilung gegenwärtig nicht gegeben sei, es nur eine herrschende Macht gebe, deren Sprachrohr die Medien seien. Das Infektionsschutzgesetz nennt er „Ermächtigungsgesetz“ – und zieht damit Parallelen zu Nazideutschland.

Die kurze Geschichte der Basis 1 / 1 Zurück Vorwärts Was und wer steckt hinter der „Basisdemokratischen Partei Deutschlands“ (kurz „Die Basis“)? Vorläufer war die Kleinstpartei „Widerstand 2020“. Am 21. April 2020 gegründet, zerschlug sie sich, so die Version auf der eigenen Website, schnell wegen „formaler Fehler“. Übrig blieb ein kleiner Kern um Gründungsmitglied Ralf Ludwig , der die Partei auflöste und mit den bereits entstandenen Landesgruppen am 4. Juli 2020 in Kirchheim (Hessen) eine neue Partei gründete: die Basis. Der Leipziger Rechtsanwalt Ludwig ist regelmäßig als S precher bei Querdenker-Demonstrationen zu finden, am 3. April stand er beispielsweise in Stuttgart auf der Bühne. Andrea Zellermayer , die eine „Praxis für geistiges Heilen“ in Günzburg betreibt und sich am Freitagabend als eine von vier möglichen Direktkandidaten vorstellte, organisiert regelmäßig Querdenker-Demos unter anderem in der Stadt Günzburg . Der Vorsitzende des Kreisverbandes Neu-Ulm , Harald Zeising , will sich auf die Frage, ob die Basis der politische Arm der Querdenker-Bewegung sei, nicht festlegen: „Distanzieren würde ich mich von ihnen nicht, weil ich die einzelnen Richtungen nicht kenne. Aber dass es dort Leute gibt, die die gleichen Ziele haben wie wir, das denke ich schon.“ Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit, „die Basisdemokratische Partei Deutschlands (Die Basis) ist kein Beobachtungsobjekt “. (jgr)



Direktkandidat Albrecht, 28 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, ist ein Vereinsmensch, seit acht Jahren Vorsitzender im Musikverein Unterkammlach. Für seine Bewerbungsrede hat er eine Powerpointpräsentation vorbereitet. Er verortet sich auf Nachfrage unserer Redaktion in „der gesellschaftlichen Mitte, weder rechts noch links“. Seit Februar macht der junge Mann aus der westlich von Mindelheim gelegenen Gemeinde Kammlach mit bei der Basis. Der gelernte Bauelektriker studiert in Kempten Betriebswirtschaftslehre. Politisch engagiert habe er sich in der Vergangenheit nicht, sagt er, habe sich aber politisch interessiert, sei aufDemos in Berlin, Kassel, Leipzig und München gegangen. Im Wahlkampf, verspricht er in seiner Bewerbungsrede, will er von Mitte Juni bis September alle Gemeinden im Bundeswahlkreis besuchen. Seine politischen Ziele lauten: Basisdemokratie, Fluchtursachen bekämpfen, miteinander reden. Im Gespräch sagt er: „Ich bin unvoreingenommen und stehe zu meinem Wort.“

Das sagt der Ersatzkandidat

Ersatzkandidat Drefs ist 64 Jahre alt und Betriebswirt. Er ist geschieden und hat zwei Kinder. Politisch aktiv sei er erst in der Corona-Krise geworden, sagt er, und habe an Coronademos teilgenommen. Früher habe er sich keiner Partei zugehörig gefühlt. Über sich sagt er: „Ich bin offen, habe ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden und denke trotz meines Alters an die Zukunft.“

Lesen Sie außerdem: