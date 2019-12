vor 34 Min.

Partnerschaft für die Zukunft

Wie geht es nach dem Abschluss weiter? Bei der Antwort helfen Firmen den Schülern der Mittelschule Leipheim

Es war eine ganz besondere Veranstaltung in der Leipheimer Mittelschule. Eine Veranstaltung, in der zwei sehr unterschiedliche Partner zueinanderfanden und ihre Zusammenarbeit schließlich ganz offiziell besiegelten: Vier Leipheimer Unternehmer schlossen eine Schulpartnerschaft mit der Mittelschule Leipheim ab.

Eigentlich ein sehr logischer Schritt von beiden Seiten, denn die Firmen suchen händeringend Fachkräfte, während die Schüler Perspektiven nach ihrer Schulzeit suchen. Das Konzept der Schulpartnerschaft, entwickelt von der IHK Schwaben, hilft beiden Seiten. Inhalt der Vereinbarung können Betriebspraktika, Betriebserkundungen oder gemeinsame Veranstaltungen sein – entwickelt von beiden Partnern im engen Austausch. Vier Leipheimer Unternehmen haben nun eine Schulpartnerschaft abgeschlossen – eine ungewöhnlich hohe Zahl, wie Jürgen Korschinsky von die IHK Schwaben betonte. Unterschiedlich sind auch die Geschäftsfelder der Unternehmen: Von der Gastronomie (Hotel Post) über metallverarbeitende Industrie (Wanzl Metallwarenfabrik) über Messebau (AIDO) bis hin zu der Sparte soziale Berufe (Rummelsberger Stift) reicht die Bandbreite.

Und die Unternehmer machten bei den anwesenden achten und neunten Klassen gleich mal Werbung für ihre Firmen. „Euch gehört die Welt!“, bestärkte Jürgen Kühn vom Rummelsberger Stift die Schüler und stellte ihnen die Vorteile eines sozialen Berufs vor. Einfach anrufen und „dann schauen wir, was möglich ist“, bot er den Schülern an. Rüdiger Greb vom Hotel Post hat schon mehr als 100 Lehrlinge ausgebildet und kennt die Vorteile eines Praktikums: das Kennenlernen des Arbeitsalltags, der Kontakt mit Kollegen, die Wertschätzung eigener Arbeitsleistung. Er plädierte für mehr Praktika, damit Schüler den richtigen Beruf finden können. Auch die Firma Wanzl betreibt viel Aufwand, um Auszubildende anzusprechen. Die Schulpartnerschaft ist ein weiterer Schritt, um die Möglichkeiten einer Ausbildung und Beschäftigung bei der Leipheimer Firma den interessierten Jugendlichen näher zu bringen. Achim Hab von AIDO präsentierte die Möglichkeiten, die eine Ausbildung in seinem Unternehmen bieten kann – auch die Chance, lebenslang zu lernen und sich durch Fortbildungen weiter zu qualifizieren zu können.

Die Schulpartnerschaft, darin waren sich alle Beteiligten, unter ihnen auch Rektorin Stefanie Schmid und Konrektor Stephan Sendler – die die Ansprechpartner der Mittelschule für die Unternehmen sind – einig, ist ein erster, wichtiger Schritt für die Schüler, ihre Zukunft zu gestalten. (zg)

