vor 3 Min.

Partnerstadt hat neuen Bürgermeister

Ichenhauser blicken nach Valeggio

Gemeinsam mit den Europawahlen fanden in Ichenhausens italienischer Partnerstadt auch Kommunalwahlen statt. Bürgermeister Angelo Tosoni, seit 2009 im Amt, konnte nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren. Drei Bürgermeisterkandidaten und 48 Bewerber für einen Posten im 16-köpfigen Stadtrat stellten sich zur Wahl. Valeggio hat inzwischen 15500 Einwohner, der Bürgermeister ist aber immer noch ehrenamtlich. Mit einem überragenden Ergebnis wurde Alessandro Gordoni von der Liste „Valeggio in commune“ mit 48,4 Prozent der Stimmen für die nächsten fünf Jahre zum Bürgermeister gewählt. Stimmkönigin bei der Wahl zum Stadtrat wurde Bruna Bigagnoli, die seit vielen Jahren als Präsidentin dem Partnerschaftskomitee vorsteht. Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel übermittelte seinen neuen Kollegen herzliche Glückwünsche und lud Gordoni ein, beim Stadtfest in Ichenhausen im Juli den Bieranstich zu übernehmen.

Der Partnerschaftsverein Ichenhausen freut sich auf die Begegnungen mit der neuen Administration in der Partnerstadt Valeggio, ganz besonders mit Bürgermeister Alessandro Gordoni und Stadträtin Präsidentin Bruna Bigagnoli. (zg)

