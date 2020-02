14:24 Uhr

Paukenschlag in Prag: "Gold mit Auszeichnung"

Beim internationalen Musikfestival in Tschechien gelingt dem Bezirksjugendorchester Günzburg der große Coup. Warum dieser Erfolg überraschend kam.

Das Bezirksjugendorchester Günzburg, das erst 2018 gegründet wurde, reiste vor Kurzem nach Prag, um bei seinem ersten internationalen Musikwettbewerb teilzunehmen. Voller Vorfreude stiegen 56 junge Musiker am Freitagvormittag in den Bus. Besonders aufregend war es, da es für Einige die allererste Auslandsfahrt ihres Lebens war. Und sie wird auch aufgrund der hervorragenden Leistung in bester Erinnerung bleiben.

Am Samstag war es dann endlich soweit und der international besetzte Wettbewerb begann für die jungen Günzburger. Zehn Orchester aus Deutschland, Tschechien, Thailand und Ungarn stellten sich der strengen Bewertung im Konzertsaal des Hotel Pyramide in der Hauptstadt Prag. Die hochkarätige Jury, bestehend aus Václav Blahunek (Chefdirigent des Polizeiorchesters der tschechischen Republik), Jaroslav Síp (Chefdirigent des Zentralblasorchesters der tschechischen Armee) und József Csikota (Vorsitzender der Sektion Ungarn der WASBE) bescheinigte dem jungen Ensemble herausragende musikalische Qualitäten. Das Bezirksjugendorchester hat „guten Klang, gute Technik und Phrasierung und eine großartige musikalische Umsetzung der Werke gezeigt“ stellte der ungarische Juror József Csikota fest.

Bezirksjugendorchester spielt 30-minütiges Wettbewerbsprogramm

Die Herausforderung bestand für die Orchester darin, ein 30-minütiges Wettbewerbsprogramm mit hohem Anspruch vorzubereiten und in musikalischer Perfektion auf die Bühne zu bringen. Mit dem kraftvollen „Flashing Winds“ des niederländischen Komponisten Jan van der Roost gelang ein bravouröser Einstieg. Mit glitzernden Girlanden der Hölzer und kraftvollen Blechklängen erntete sich das Bezirksjugendorchester den ersten Beifallssturm. Mit Etienne Crausaz’ viersätzigem Werk „Deliverance“ zeigte das Orchester kammermusikalische Passagen und glänzte mit hervorragenden Solisten. Auch in den schnellen, klangvollen Passagen wusste das Orchester, das aus jungen Musikern aus dem ganzen Landkreis besteht, zu überzeugen.

„Diogenes“ war das Pflichtstück der Higher Class, in der das Günzburger Bezirksjugendorchester antrat. Bei diesem Werk, das ursprünglich für Brassband komponiert wurde, ist an Tempo alles abverlangt. Die vielen schnellen Passagen benötigen technische Präzision und absolute Genauigkeit im Zusammenspiel. Die Energie auf der Bühne sprühte und sprang auf Publikum und Jury über.

Günzburger erhalten das Prädikat "Gold mit Auszeichnung"

„Ich mag die jugendliche Energie, die dieses gut vorbereitete Orchester mit seinem versierten Dirigenten Christian Weng ausstrahlt, macht weiter so wundervolle Musik!“ schreibt der Juryvorsitzende Václav Blahunek in seinem Jurybericht. Nach dem Vortrag des Bezirksjugendorchesters stieg die Spannung, da es nun galt, die Vorträge der anderen Orchester abzuwarten und sich bis zur Siegerehrung am Abend zu gedulden. Die Sensation gab es dann bei der Preisverleihung, die vom Nationalorchester der Tschechischen Republik mit einem Konzert bereichert wurde: Das Bezirksjugendorchester Günzburg erhielt für seinen hervorragenden Vortrag das Prädikat „Gold mit Auszeichnung“.

Damit gelang es den jungen Musikern bei ihrem ersten Wettbewerb, dazu noch auf internationalem Niveau, mit entsprechend straffen Bewertungen, den zweiten Platz in der Kategorie Higher Class zu erreichen. Mit Jubelrufen und viel Applaus des Orchesters durften sich Dirigent Christian Weng und Orchestermanager Tizian Foag die Urkunde sowie die Geschenke der Jury abholen. Die vielen Übungsstunden und gemeinsamen Proben wurden durch diesen riesigen Erfolg mehr als belohnt. (zg)