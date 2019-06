vor 28 Min.

Peris digitales Kundenerlebnis

Preis für Unternehmen

Peri erhielt kürzlich den Preis „Regionaler Digital Champion“. Das Weißenhorner Unternehmen mit Standort auch in Günzburg überzeugte in der Kategorie „Digitales Kundenerlebnis“ mit smarten Services rund um den Bau. Peri nahm den Preis auf der „Digital X South“ entgegen. Zahlreiche Unternehmen aus Bayern hatten ihre Ideen eingereicht. Vier wurden gewürdigt. Peri verbindet Handwerk mit Technik. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller für Gerüstbau. Vor 50 Jahren in Weißenhorn bei Ulm gegründet, ist die Firma heute mit 70 Niederlassungen in 90 Ländern vertreten. Das vermutlich bekannteste Projekt ist die Renovierung von Schloss Neuschwanstein. Die Auszeichnung würdigt die konsequente Digitalisierung: Tablets auf der Baustelle sorgen für den richtigen Aufbau des Gerüsts. „My-Peri“ informiert Kunden über die Fortschritte eines Bauprojekts. Eine digitale Bauakte verwaltet Material und Personal auf Großbaustellen. Das Unternehmen arbeitet dafür mit Start-ups aus dem eigenen Hause zusammen. Aber auch mit Partnern aus der Branche. (zg)

