Personalmangel: 20 Krankenhausbetten weniger

20 Krankenhausbetten in Günzburg stehen nicht zur Verfügung.

Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Situation in der Günzburger Kreisklinik: „Wir sind weit von Friede, Freude, Eierkuchen entfernt“.

Von Till Hofmann

Die Pflegesituation in den Kreiskliniken Günzburg–Krumbach ist weiter sehr angespannt und muss dringend verbessert werden: Das fordert die Gewerkschaft Verdi. Vertreter kündigten nach einem „Strategiegespräch“ in Günzburg an, „alles Erforderliche dafür zu tun, um Entlastung für die Beschäftigten zu erreichen“.

Seit drei Monaten sind im internistischen Bereich 20 von 100 Betten geschlossen. „Das liegt daran, dass sowohl ärztliches wie auch pflegerisches Personal fehlt“, begründete der Direktor Klinkmanagement, Andreas Mugler, die Maßnahme. Auf der pflegerischen Seite sollen jetzt Studierende aus dem Kosovo für Abhilfe sorgen. Mugler und ein kosovarischer Mitarbeiter fliegen Sonntag in einer Woche nach Pristina.

Dort wird seit acht Jahren eine Schule von einem Deutschen betrieben, der einen sechssemestrigen Pflege-Studiengang anbietet (Kolegji Heimerer). Das fünfte Semester sollen Interessierte in Günzburg oder Krumbach verbringen. Und wenn es von beiden Seiten passt, wird den jungen Pflegekräften ein Arbeitsvertrag angeboten. Mugler bietet vor Ort in Pristina zum Kennenlernen einen „Bewerber-Workshop“ an. Warum setzt der Direktor Pflegemanagement auf den Auslandseinsatz? „Der Markt ist leer hier“, lautet die Antwort Muglers. „Wenn ich nur im Büro sitze, kriege ich niemanden.“

Die Arbeitsbedingungen müssen nachhaltig verbessert werden

Für Helga Springer-Gloning sind die Werbemaßnahmen zur Gewinnung von zusätzlichem Pflegepersonal durchaus begrüßenswert. Aber sie werden ins Leere laufen, wenn nicht die Arbeitsbedingungen in der Pflege nachhaltig verbessert werden, sagte die Günzburger Verdi-Vorsitzende. „Schönreden ist keine Lösung.“ Tim Graumann, der beim Verdi-Bezirk für die Klinik Günzburg zuständig ist, empfand, dass die Zusammenarbeit zwischen der Klinikleitung und der Dienstleistungsgewerkschaft bisher „bei allen natürlichen Differenzen im Großen und Ganzen von einem konstruktiven Umgang geprägt“ war.

Er berichtete von Schilderungen durch Beschäftigte aus der jüngsten Zeit, die anderes nahelegten. Demnach deuteten Führungskräfte gegenüber Beschäftigten an, dass sich ihre Verdi-Mitgliedschaft und ihre Teilnahme an Verdi-Aktionen nicht gerade positiv auf ihren beruflichen Werdegang auswirken würden.

Eine Pflegerische Kommission soll Lösungen entwickeln

„So sind die Worte nicht gefallen“, verneint Direktor Mugler. Er habe aber deutlich gemacht, dass es ihn nicht freue, „wenn wir uns um eine Entlastung des Pflegepersonals bemühen, dafür extra eine Pflegerische Kommission einsetzen, in der sich Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter gemeinsam überlegen, was zu tun ist – und wir dann dennoch von der Gewerkschaft so stark kritisiert werden.“ Als ein Resultat des Streiks für Entlastung im Jahr 2017 wurde die Pflegerische Kommission gegründet, um Lösungen zu entwickeln.

Eine zentrale Verabredung der Kommission ist es nach den Worten des neuen Klinik-Personalratsvorsitzenden Peter Mößle gewesen, eine Vereinbarung für eine Aufstockung des Pflegepersonals zu finden. Verabredet sei dies bereits für den Februar gewesen. „Wir haben der Klinikleitung dementsprechend im Frühjahr einen Vorschlag vorgelegt. Bis heute haben wir von der Klinikleitung nichts Handfestes dazu gehört.“ Mößles Vorgängerin Springer-Gloning ergänzte: „Wir sind in Günzburg weit von Friede, Freude, Eierkuchen entfernt.“

