12:00 Uhr

Selbstversuch Polizei-Training: Einfach drauf los schießen? Von wegen!

In einem Abbruchhaus in Memmingen übt die Polizei das polizeiliche Einsatzverhalten. Für Extremsituationen trainieren die Beamten mit Farbmunition und in Schutzkleidung das Überwältigen von Tätern in nachgestellten Szenarien.

Plus In Günzburg und andernorts trainieren Polizisten den Umgang mit Waffen. Wir zeigen im Video, wie sich Einsatzkräfte in Fällen verhalten, die niemand erleben will.

Von Christian Kirstges

Sie ist da, um die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Doch die Polizei wird zunehmend nicht mehr als Freund und Helfer wahrgenommen. Einsatzkräfte werden immer häufiger beleidigt und verletzt. Gerade in sozialen Medien wird ihre Arbeit kritisiert – wie nach einem Schusswaffengebrauch im Frühjahr dieses Jahres in Krumbach. Doch wie arbeiten die Beamtinnen und Beamten? Wie werden sie ausgebildet? Und was machen die Attacken mit ihnen? Ein Blick hinter die Kulissen der Polizei im Landkreis Günzburg.



Im Fernsehen sieht es immer so einfach aus: Waffe aus dem Holster ziehen und schon wird losgeballert, meistens mit nur einer Hand an der Pistole, und dann auch getroffen. Aber wie das meistens so ist - die Realität sieht anders aus. Ich hatte noch nie eine mit echter Munition geladene Waffe in der Hand. Ich habe noch nie mit so etwas hantiert. Es ist ein Gefühl zwischen Aufregung und Respekt. Nach den Schüssen von Krumbach wurden in den sozialen Medien den betroffenen Polizisten viele Ratschläge gegeben. Und viele wussten freilich besser, wie man richtig agiert. Natürlich, es gehört für die Beamtinnen und Beamten zum Beruf dazu, geschult im Umgang mit ihrer persönlichen Dienstpistole zu sein. Aber in eine Situation zu geraten, in der man um das eigene Leben oder das des Streifenpartners fürchtet, ist alles andere als Routine.

