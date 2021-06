Unbekannte Täter brechen in Burtenbacher Firma ein

Warum die Ermittler davon ausgehen, dass mehrere Täter am Werk waren. Und wo der mitgenommene und aufgehebelte Tresor gefunden worden ist.

In eine Firma in der Burtenbacher Mühlstraße ist eingebrochen worden. Die Tat hat sich laut Polizei zwischen dem vergangenen Samstagabend und Sonntagvormittag ereignet.. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster mit einem unbekannten Werkzeugs auf. Im Inneren des Gebäudes wurden Schubladen und Schränke durchsucht.

Entwendet wurde unter anderem ein etwa 150 Kilogramm schwerer Stahltresor. Wegen des Gewichts des Tresors gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss. Ebenfalls ist davon auszugehen, dass für den Transport des Tresors ein größeres Fahrzeug genutzt wurde, das über einen kurzen Zeitraum in der Mühlstraße abgestellt war.

Am Nachmittag des 20. Juni wurde der entwendete und aufgehebelte Tresor in einem Waldstück nahe des Sportplatzes in Edelstetten durch einen Zeugen gefunden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro, der Beuteschaden auf eine geringe vierstellige Summe. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat etwas Auffälliges nahe der Firma oder des Sportplatzes beobachtet?

Insbesondere werden Zeugen gesucht, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Mühlstraße in Burtenbach, sowie im Bereich des Sportplatzes in Edelstetten, auffällige Geräusche wahrgenommen haben sowie auffällige Fahrzeuge oder Personen beobachten konnten. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden.

(AZ)