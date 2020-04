vor 27 Min.

Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags im BKH Günzburg

Ein Patient hat eine Frau im Günzburger Bezirkskrankenhaus schwerer verletzt und sich dann selbst lebensgefährliche Verletzungen zugefügt.

Ein 28-jähriger Patient hat am Karfreitag gegen 17.20 Uhr auf dem Flur einer Station des Bezirkskrankenhauses (BKH) Günzburg eine 29-jährige Mitpatientin angegriffen. Wie die Polizei am Dienstag meldete, wurde die Frau schwerer verletzt. Anschließend fügte sich der Mann selbst lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Beteiligten wurden in Fachkliniken verlegt und befinden sich inzwischen außer Lebensgefahr.

Gegen den Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen von der zuständigen Ermittlungsrichterin ein Unterbringungsbefehl erlassen. Auf Grund seines gesundheitlichen Zustandes ist derzeit eine Verlegung in eine geschlossene Unterbringung nicht möglich. Deshalb wird er von Einsatzkräften der Polizei rund um die Uhr bewacht.

Der Vorfall wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Günzburg und des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizei Memmingen aufgenommen. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es geht um versuchten Totschlag. (zg)

