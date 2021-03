vor 34 Min.

Polizei findet in Günzburg Welpen ohne Wasser und Futter in verdreckten Transportboxen

Dank eines Hinweises hat die Polizei in Günzburg einen Transporter entdeckt, in dem vier Welpen waren. Zwei Männer sind nun wegen einer ganzen Reihe von Delikten angezeigt worden.

Der Polizei Günzburg ist am Freitag ein verdächtiger Transporter mit bulgarischem Kennzeichen gemeldet worden, in dem sich vier Hundewelpen befänden. Nachdem eine Fahndung zunächst erfolglos verlief, konnte das Fahrzeug nach einer erneuten Mitteilung in der Nacht auf Samstag auf einem Rasthof in Günzburg gefunden werden. Die Beamten stellten tatsächlich in Transportboxen vier Französische Bulldoggenwelpen fest. Es gab im Wagen weder Wasser noch Futter für die Tiere, die Boxen waren mit Exkrementen verunreinigt, so die Polizei.

Die Hunde waren aufgrund ihrer Entwicklung deutlich unter 15 Wochen und hätten daher nicht transportiert und verkauft werden dürfen. Es bestand der Verdacht, dass die Papiere, insbesondere der Nachweis zu den erforderlichen Impfungen, gefälscht waren. Zwei 28- und 35-jährige Männer wurden deshalb angezeigt – und weil sie sich länger als 24 Stunden im Bundesgebiet aufhielten. Sie hätten ihre Einreise zuvor anmelden und einen negativen Coronatest vorweisen müssen. Sie wurden deshalb zur Ausreise a aufgefordert. (zg)

