11:57 Uhr

Polizei muss Grillparty in Harthausen auflösen

Die Polizei hat in Harthausen eine Grillparty beendet.

Zu viele Menschen aus zu vielen Haushalten waren dabei. Zwei Personen können fliehen.

Die Polizei ist am Samstagnachmittag informiert worden, dass in einem Garten in Harthausen mehrere Personen eine Grillparty feiern würden. Als die Streife dort eintraf, flüchteten zwei Personen. Von den anderen vier wurden die Personalien notiert.

Sie stammten aus insgesamt drei Haushalten. Da ein Treffen in diesem Rahmen zurzeit nicht erlaubt ist, wurde eine Anzeige aufgenommen und angeordnet, die Party zu beenden. (zg)

