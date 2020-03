20.03.2020

Polizei setzt Verbote wegen Corona durch

Die Beamte erteilen mehrere Platzverweise im Landkreis, weil sich Leute nicht an die Versammlungsverbote halten. Und dann kommen sie trotzdem wieder.

Die Polizeiinspektion Günzburg hat mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Donnerstag verstärkt die Einhaltung der bestehenden Verbote im Zuge der Corona-Bekämpfung kontrolliert. Unter anderem waren die Beamten in Günzburg, Leipheim und Ichenhausen unterwegs. Dabei trafen sie an den Skaterparks an den Straßen Auf der Bleiche und Auf der Hagenweide in Günzburg mehrere Menschengruppen an. Die Polizisten belehrten die Anwesenden über die Schließung von Spiel- und Sportplätzen und erteilten Platzverweise.

Im weiteren Verlauf der Kontrollen stellten die Beamten fest, dass mehrere Personen kurze Zeit später wieder an den Skaterparks zusammenkamen. Erneut wurden Platzverweise erteilt. Dabei zeigten sich laut Polizeibericht einige Betroffene, Jugendliche wie auch Erwachsene, derart uneinsichtig, dass ihnen angedroht werden musste, in Gewahrsam genommen zu werden. Erst das brachte die Anwesenden dazu, nach Hause zu gehen.

Am Donnerstag hat die Polizei auch im Bereich der Inspektion Krumbach größere Personengruppen festgestellt, die zueinander engen Kontakt hatten. Auch befanden sich auf Sport- und Spielplätzen kleinere Gruppen. Die Beamten sprachen Platzverweise aus. Die Personen zeigten sich einsichtig und kamen den Aufforderungen nach.

Die Polizei appelliert eindringlich an alle Bürger, sich an die bestehenden Regelungen und Verbote zu halten, da diese zum Schutz der Bevölkerung vor Infektionen und einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus erlassen wurden. Auch in den nächsten Tagen und Wochen wird die Einhaltung dieser Verbote überwacht. Erkannte Verstöße werden ohne Ausnahmen angezeigt. (zg)

