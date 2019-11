vor 25 Min.

Porno-Prozess verschoben

Es werden mehr Zeugen benötigt

Im Prozess um den Porno-Faschingswagen auf dem Dillinger Nachtumzug gibt es vorerst kein Urteil. Die Verhandlung am Dienstag wurde vertagt. Denn dem Gericht fehlten Zeugen – zusätzlich zu den zehn, die da waren. Darum geht es: Beim Dillinger Nachtumzug 2018 wurden auf einem Wagen aus dem Landkreis Günzburg Sexfilmchen gezeigt. Dieser wurde darauf vom Umzug ausgeschlossen. Die Polizei ermittelte wegen des Verbreitens pornografischer Schriften. Es ging um die Frage, wer die Filme abgespielt hat. Der Angeklagte soll damals ausgesagt haben, dass der Technikraum des Wagens für alle frei zugänglich gewesen sei, man also nicht nachvollziehen könne, wer den Film abgespielt habe. Die Behauptung soll er bewusst falsch getätigt haben. Der 34-Jährige – selbst Polizist – sagte in der Verhandlung am Dienstag aus, die Identität des Täters erst nach seiner Aussage erfahren und die gleich dem zuständigen Sachbearbeiter mitgeteilt zu haben. Die Verteidigung will weitere Zeugen anhören. Im Januar wartet auf das Gericht eine ganztägige Verhandlung mit über einem Dutzend Zeugen. (mayjo)