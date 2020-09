vor 49 Min.

Premiere beim Neuen Theater Burgau: Hamlet mit viel Humor

In Hamlet for you teilen sich zwei Schauspieler sieben Rollen. Auch eine begeisternde musikalische Einlage von Olaf Ude findet sich in der Inszenierung. In einer Szene muss sich Claudius mit dem Geist seines von ihm ermordeten Bruders auseinandersetzen.

Plus Das Neue Theater Burgau startet mit „Hamlet for you“ in die Wintersaison. Aus Shakespeares Tragödie wird ein eigenes Schauspiel, in dem zwei Akteure in sieben Rollen schlüpfen.

Von Gertrud Adlassnig

Ein gelungener Start in eine sicher schwere Wintersaison darf dem Neuen Theater Burgau Hoffnung geben. Vor extrem reduziertem Publikum präsentierten Vera Hupfauer und Olaf Ude unter der Regie von Dörte Trauzettel „Hamlet for you“. Die Komödie von Ensembleleiter Sebastian Seidel ist ein humorvoller, zwangloser Einstieg in ein sehr großes Thema.

Shakespeares Hamlet ist das dramatische Gegenstück zu Da Vincis Mona Lisa: das jeweils wohl bekannteste Kunstwerk seiner Gattung, jeder kennt seine Existenz, doch nicht jeder hat sich mit dem Werk auseinandergesetzt. Die große Berühmtheit mag sogar Grund für eine Hemmschwelle sein, sich dem Kunstwerk zu nähern, sich mit ihm zu beschäftigen. Gleichzeitig wird kaum ein Werk so oft von nachfolgenden Künstlern adaptiert.

In Shakespeares Drama kommt Hamlet vom Studium in Wittenberg zurück an den Dänischen Hof und muss feststellen, dass sein Vater, der König, von dessen Bruder Claudius ermordet worden ist. Seine Mutter Gertrud ist inzwischen mit dem Mörder verheiratet, der den Thron eingenommen hat. Hamlet sinnt auf Rache.

Der große Ude wird zu Königin Gertrud und Ophelia

Sebastian Seidel hat den Weg der Brechungen, des Absurden, der Widersprüche gewählt, um die Tragödie zu vermitteln. Zwei Komödianten, von Hupfauer und Ude mit weiß geschminkten Gesichtern und leuchtend roten Lippen als Clowns dargestellt, wollen die berühmte Tragödie auf ihre kleine Bühne bringen. Sieben Rollen, zwei Schauspieler, das birgt genügend Raum für amüsierende Eifersucht und Konkurrenzkampf, in dem Toni (Hupfauer) mit Raffinesse und allerlei Versprechungen den tumben Johannes (Ude) regelmäßig austrickst. Da ist viel Gelegenheit für das Publikum, sich dem Spaß zu ergeben und dem Gelächter freien Lauf zu lassen, was durch die gelegentliche Einbeziehung der Zuschauer in das Stück noch befeuert wird.

Johannes fallen die Frauenrollen zu: Der große Ude wird zu Königin Gertrud und Ophelia, der Verlobten Hamlets, was neben der kleinen Vera Hupfauer in allen männlichen Rollen allein durch den körperlichen Unterschied absurd erscheint.

Eine schnelle Spielweise, kurze Einblendungen des Originaltextes und stilistisch Shakespeares Sprache nachempfundene Passagen wechseln sich ab mit neuzeitlichen Dialogen zwischen den beiden Schauspielern, die zwischen ihrer eigentlichen Person und ihren Rollen hin und herwechseln, kleine Machtkämpfe austragen und über ihre Interpretation einer Szene streiten. Dazwischen gibt es auch noch belehrende Sequenzen in Brecht’scher Manier. So wird „Hamlet for you“ zu einem ganz eigenen Schauspiel, das dem Zuschauer Information und Vergnügen gleichermaßen vermittelt.

Ein fröhlicher Auftakt in die Saison

Gespielt wird vor einem überdimensionalen Deckblatt der Reclamausgabe von Hamlet. Die gelbe Seite ist zugleich Bühnenwand, hinter der Vera Hupfauer insbesondere zum Ende des Stücks in rasender Geschwindigkeit von einer Rolle in die andere schlüpft. Die reduzierten Requisiten machen es möglich, doch die darstellerische Leistung muss die Schauspielerin allein vollbringen, und es gelingt ihr mit Bravour. Der zum Vergnügen der Zuschauer auch einmal ins Klamaukige wechselnde Olaf Ude steht seiner Kollegin in nichts nach. Auch seine brüllend komischen musikalischen Darbietungen sind herzerfrischend und tragen zum Gelingen des Werks wesentlich bei.

Insgesamt ein fröhlicher Auftakt in eine Saison, in der die Künstler mehr aktive Unterstützung denn je benötigen. Doch mit „Hamlet for you“ muss ihnen nicht bange sein. Dieses Stück und seine Inszenierung sind geeignet, Menschen allen Alters eine vergnügliche Zeit zu bereiten und ihnen zugleich ein nicht ganz einfaches Thema der Weltliteratur sehr nahe zu bringen.

