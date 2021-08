Prozess in Günzburg

06.08.2021

Wie Frauen mit einer Liebesmasche um viel Geld gebracht wurden

Eine alleinstehende Frau aus Rheinland-Pfalz fiel offenbar auf Betrüger herein. Sie hat auch Geld an einen Mann aus dem Kreis Günzburg überwiesen.

Plus Ein Geldwäsche-Prozess offenbart, wie ein Betrüger mit Liebesnachrichten Geld erbeuteten. Warum ein Mann aus dem Landkreis angeklagt ist und die Polizei kritisiert wird.

Von Till Hofmann

"Ich bin eine dumme Kuh", sagt die Frau aus der Pfalz, die vor dem Sitzungssaal im zweiten Stock des Günzburger Amtsgerichts steht. Sie ist als Zeugin geladen, hat sich an diesem Tag um 5 Uhr in der Früh aufgemacht und ist mit ihrem Cousin mehr als 500 Kilometer gefahren, damit sie viereinhalb Stunden später in einem Geldwäsche-Prozess als Geschädigte ihre Sicht der Dinge schildern kann. Zu dieser Aussage kommt es aber nicht, weil die Hauptverhandlung von der Richterin nach etwa 45 Minuten ausgesetzt worden ist. Der Verteidiger des Angeklagten, der Krumbacher Anwalt Guntram Marx, hatte auf Mängel in der Ermittlungsarbeit hingewiesen - und damit verbunden auf offene Fragen.

