vor 55 Min.

Radfahrerin stirbt nach Unfall in Burgau in Kreisklinik

Die Frau war am Mittwoch auf der Kapuzinerstraße in Burgau unterwegs und übersah wohl ein Auto. Ein Gutachter wurde eingeschaltet.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in Burgau ereignet. Eine 79-jährige Radfahrerin war aus Richtung der Grundschule kommend auf der Kapuzinerstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Dillinger Straße nach links abbiegen. Sie übersah nach Angaben der Polizei scheinbar einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen, der von einem 30-Jährigen gesteuert wurde. Bei dem Zusammenprall erlitt die 79-Jährige, die keinen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen. Sie verstarb schließlich am Donnerstagmorgen im Günzburger Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Dillinger Straße war während der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt, die Freiwillige Feuerwehr Burgau leitete den Verkehr um. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 3000 Euro. Unbeteiligte Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizei Burgau zu wenden. (zg)

Themen folgen