14:18 Uhr

Radler und Autofahrer bei Unfällen im Landkreis Günzburg verletzt

Die Beamten bekommen es in Ichenhausen auch noch mit einem Fall von Nötigung und Bedrohung zu tun. Das sind die aktuellen Fälle.

Mit einer Reihe von Unfällen musste sich die Polizei in den vergangenen Tagen beschäftigen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Am schlimmsten erwischte es einen Radler, der sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen zuzog.

Der Unfall passierte am vergangenen Sonntagmittag gegen 13 Uhr in Burgau. Ein 22-jähriger Autofahrer, der auf der Bürgermeister-Lauter-Straße in östlicher Richtung fuhr, stieß an der Einmündung zum Zollberg mit einem 18-jährigen Radler zusammen, der auf dem Radweg in Richtung Günzburg unterwegs war. Der schwer verletzte Radler kam ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Da der Unfallhergang noch unklar ist, sucht die Polizeiinspektion Burgau Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 08222/96900 zu melden.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Am Montag um 17 Uhr ereignete sich in der Sedanstraße/An der Kapuzinermauer ein weiterer Unfall mit Radfahrern, die sich dabei verletzten. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 42-jähriger Autofahrer bei grüner Ampel An der Kapuzinermauer nach links in die Sedanstraße ab. Zur gleichen Zeit wollte eine 31-jährige Radfahrerin die Sedanstraße an der Fußgängerampel in Richtung Jahnstraße überqueren. Als diese auf grün schaltete, fuhr die Frau zusammen mit ihrem zehnjährigen Sohn, der neben ihr fuhr, los.

Der Autofahrer übersah die Radlerin und erfasste sie am linken Fahrradlenker. Dadurch stürzte sie zu Boden und ihr Rad fiel auf ihren Sohn, sodass dieser ebenfalls stürzte. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 850 Euro.

Kurz zuvor um 15 Uhr war in Ichenhausen ein Rollerfahrer mit einem Auto zusammengeprallt, er landete ebenfalls im Krankenhaus. Der 73-jährige Rollerfahrer, der die Günzburger Straße aus Fahrtrichtung Hochwang befuhr, wollte an der Einmündung zum Weiler Weg nach links in Richtung V-Markt abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei einen entgegenkommenden Wagen, musste abbremsen und stürzte mitsamt dem Roller zu Boden. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

16.000 Euro Schaden und zwei Verletzte auf der Autobahn

16.000 Euro Sachschaden und gleich zwei Verletzte gab es bei einem Unfall auf der A8 am Montagabend. Laut Polizei hat die tief stehende Sonne einen 85-jährigen Autofahrer derart geblendet, dass er zwischen Günzburg und Leipheim einem vorausfahrenden Gespann hinten auffuhr.

Er selbst und seine Beifahrerin verletzten sich leicht. Der 85-Jährige war hinter einem Pkw-Anhänger-Gespann auf dem mittleren der drei Fahrstreifen gefahren. Durch die tief stehende Sonne erkannte er erst sehr spät das vorfahrende Gespann, wollte noch ausweichen, geriet ins Schleudern und krachte seinem Vordermann ins Heck. Der 85-Jährige und seine Beifahrerin wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

Nötigung und Bedrohung in Ichenhausen

Mit einem Fall von Nötigung und Bedrohung musste sich die Polizei dann am Abend gegen 20.35 Uhr in Ichenhausen auseinandersetzen. Ein 60-jähriger Autofahrer war auf der Staatsstraße 2023 von Oxenbronn in Richtung Ichenhausen unterwegs, als ihm ein 25-Jähriger sehr nah auffuhr, den Mittelfinger zeigte und ihn dann überholte. Der 60-Jährige folgte ihm in Ichenhausen in eine Seitenstraße. Wie er gegenüber der Polizei angab, saß er noch in seinem Wagen, als der Jüngere ausstieg und mit einem Klappmesser in der Hand auf ihn zulief. Außerdem habe er eine Pistole im Hosenbund gehabt, gab der Mann an.

Beim Wegfahren stieß der 25-Jährige das Messer gegen die hintere rechte Fahrzeugseite. Als der 60-Jährige wieder anhielt und den Jüngern zur Rede stellte, beleidigte und bedrohte ihn dieser und streckte das Messer in seine Richtung. Zudem griff er mit der linken Hand an die Waffe im Hosenbund. Anschließend fuhr er davon. Polizeibeamte trafen ihn einige Zeit später an seiner Wohnanschrift an. Bei einer Wohnungsnachschau, mit der der Mann einverstanden war, fanden die Beamten zwei Soft-Air-Waffen und zwei Messer und stellten sie sicher. (zg)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen