vor 58 Min.

Rechte Schmierereien in Wettenhausen: Polizei sucht Zeugen

Ein Hakenkreuz als Schmiererei - wie dieses Symbolfoto - wird schwerwiegend geahndet. In Wettenhausen haben dies Unbekannte mit Schaumfestiger an ein Garagentor gesprüht.

In Wettenhausen sprühten bislang unbekannte Täter ein Hakenkreuz ans Garagentor des Grundschul-Hausmeisters und beschädigten Pfosten. Die Polizei ermittelt.

Zwischen Samstagabend bis kurz nach Mitternacht wurde an der Grundschule im Kammeltaler Ortsteil Wettenhausen eine vom Hausmeister angebrachte Absperrung zum Betreten der Rasenfläche mutwillig beschädigt. Die eingeschlagenen Pfosten wurden umgetreten und das Absperrband wurde weggerissen. Die Täter konnten nicht mehr angetroffen werden.

Beleidigungen auf Garagentor und Pflaster

Außerdem stellte die Polizei fest, dass – vermutlich ebenfalls durch diese Täter – an das private Garagentor des Hausmeisters mit Schaumfestiger ein Hakenkreuz gesprüht wurde. Des Weiteren sprühten der oder die Täter mehrere Beleidigungen an das Garagentor sowie auf das Pflaster der Einfahrt. Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau, Telefon 08222/96900, in Verbindung zu setzen. (zg)

