vor 36 Min.

Regen bringt Fahrer auf der A8 ins Schleudern

Auf der regennassen A8 haben am Wochenende mehrere Fahrer die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Fahrer dieses Mercedes und sein Beifahrer, die am Sonntagmorgen bei Leipheim in der Leitplanke gelandet sind, blieben unverletzt.

Das Unfall-Wochenende auf der A8 hat vor allem einen Auslöser. Es entsteht Schaden von mehr als 100 000 Euro.

Die Serie schadensträchtiger Unfälle auf der Autobahn A8 im Landkreis Günzburg hat sich am Sonntag fortgesetzt. In den meisten Fällen waren die Fahrer angesichts starker Regenfälle und regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs, berichtet die Polizei. Der bei den Unfällen am Sonntag entstandene Schaden übersteigt 100 000 Euro.

Bereits am Sonntagmorgen krachte es auf der A8 bei Jettingen-Scheppach: Gegen 8 Uhr morgens verlor der Fahrer eines Audi verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte von hinten gegen einen Mercedes, der anschließend quer über die Fahrbahn schleuderte und mehrmals gegen die Schutzplanke prallte. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben 40000 Euro. Verletzte gab es nicht.

Tempomat trotz Starkregens auf 140 Stundenkilometer eingestellt

Nur wenig später ereigneten sich bei Günzburg zur selben Zeit zwei weitere Unfälle: Ein Autofahrer war gegen 8.40 Uhr mit seinem BMW in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Er hatte den Tempomat bei 140 Stundenkilometer eingestellt, berichtet die Polizei. Wegen des Starkregens und anschließendem Aquaplaning kam der 24-jährige Fahrer alleinbeteiligt mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich und kam quer zur Fahrbahn an der Betongleitwand zum Stehen. Zur Bergung der verletzten Beifahrerin musste die Feuerwehr Burgau die B-Säule des Fahrzeugs abtrennen. Der Mann und die Frau wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden beträgt etwa 25000 Euro.

Praktisch zur gleichen Zeit verlor der Fahrer eines Ford, der ebenfalls in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war, die Kontrolle über sein Auto. Der 38-jährige Fahrer war nach Angaben der Polizei auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Aufgrund eines Starkregens verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das frontal gegen die Betongleitwand prallte. Der Fahrer blieb unverletzt, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 20000 Euro. Die Feuerwehr Burgau sicherte die Unfallstelle und half bei der Bergung des Fahrzeuges.

Bei Aquaplaning die Kontrolle verloren

Nachmittags ging es dann mit den Unfällen weiter: Ein Audifahrer war gegen 16 Uhr bei Jettingen Scheppach in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Bei starkem Regen fuhr er zu schnell und verlor bei Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug, berichtet die Polizei. Der Wagen prallte zunächst gegen die Betongleitwand und wurde anschließend nach rechts in den Grünstreifen geschleudert. Der Fahrer und die Insassen des Fahrzeugs blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 15000 Euro.

Ebenfalls am Sonntag kam es bei Leipheim zu einem Aquaplaning-Unfall. Der Fahrer eines Mercedes befuhr die A 8 in Richtung München. Kurz vor der Anschlussstelle Leipheim verlor der 46-jährige Fahrer bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte gegen die Betongleitwand. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro. (zg)

