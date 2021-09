Region

Wahl: Neu-Ulmer und Günzburger Landrat sprechen von "enger Geschichte"

Plus Warum der Neu-Ulmer Landrat Freudenberger kein Briefwähler ist. Und weshalb Günzburgs Landrat Reichhart jetzt in Oberfranken einem CSU-Direktkandidaten half.

Von Till Hofmann

Es wird eine knappe Angelegenheit, die Bundestagswahl am Sonntag: Da sind sich die beiden Landräte aus Neu-Ulm und Günzburg, Thorsten Freudenberger und Hans Reichhart, einig. Damit befinden sich die Behördenleiter, die außerdem der CSU im jeweiligen Landkreis vorstehen, in guter Gesellschaft zum Parteivorstand der Partei. Am vergangenen Montag soll bei der CSU-Vorstandssitzung dem Vernehmen nach keine ganz schlechte Stimmung geherrscht haben. Offenbar geht man davon aus, dass die Union in der Lage dazu ist, die SPD noch auf den letzten Metern zu überholen.

