vor 34 Min.

Reinhold Beckmann hätte noch ewig weiterspielen können

Der Moderator als Musiker: Reinhold Beckmann und seine Band begeistern das Burgauer Publikum. Der Abend in der Kapuziner-Halle wird lang.

Von Gertrud Adlassnig

Volles Haus für Reinhold Beckmann und Band: Mit norddeutschem Charme, stets mit dem Flair von Verantwortungsbewusstsein und Moral, präsentiert er mit seiner Band in Burgau seine biografischen Plaudereien und vermittelt seinen Zuhörern, ein wenig in sein Leben blicken zu dürfen.

Reinhold Beckmann: Seiteneinsteiger in der Musikbranche

Man merkt, dass Beckmann ein Mann des Wortes, der Sprache ist und er genau weiß, wie er sie einzusetzen hat. Da reichen schon ein paar grobe Infos über den Auftrittsort und Beckmann nutzt sie, um eine Verbindung zu seinem Publikum aufzubauen. Der Wahl-Hamburger und Werderfan signalisiert: Ich komme aus einem kleinen Kaff, ich bin einer vor euch, nicht der große Zampano aus der Weltstadt und erschließt sich so die Herzen seiner Konzertgäste.

Vor dem Konzert trafen sich zum Meet and Greet in der Bar der Kapuziner-Halle (von links) Gitarrist Johann Wennrich, Reinhold Beckmann, die GZ-Gewinner Lydia Maier-Reichart und Gerhard Reihart, Andrea und Bernd Breier, Martha und Hubert Göggel und Drummer Robin McMinn zum entspannen Smalltalk. Bild: Gertrud Adlassnig

Die Interaktion mit dem Publikum, zunächst eher zurückhaltend, nach der Pause immer intensiver, ist ein wesentliches Gestaltungsmerkmal seines Auftritts, während Mimik und Gestik stets zurückhaltend bleiben, so wie man den erfolgreichen Sportreporter und Moderator Beckmann aus dem Fernsehen kennt. So wie er sich als Seiteneinsteiger eine große, vielfach ausgezeichnete Fernsehkarriere erarbeitet hat, ist er vor wenigen Jahren in die Musikbranche eingestiegen, auch hier ein Seiteneinsteiger.

Am Ende des Konzerts will das Publikum einfach nicht gehen

Inzwischen hat Beckmann zwei CDs herausgebracht, die er mit fünf professionellen Musikern aufgenommen hat: Reinhold Beckmann und Band. In Burgau spielen sie zwei Stunden und am Ende will das Publikum einfach nicht gehen, es steht und klatscht und singt und hofft, dass es immer so weiter gehen möge. Erst um halb elf Uhr ist Schluss, die Band ist an diesem Tag vom Bodensee her angereist und muss am Sonntag in Frankfurt spielen. Es sind gewaltige Anstrengungen, doch auf der Bühne ist nichts davon zu spüren.

Der Moderator erzählt von Gefühlen und Erinnerungen

Wenn Beckmann seine Lieder einführt, dann tut er es, als sei er in intimem Zwiegespräch mit den Zuhörern, die seine Hinwendung mit Freude und Begeisterung annehmen. In seiner Moderation erzählt er von Gefühlen, von Erinnerungen und ein wenig auch von Empörung. Die Mehrzahl seiner Songs sind retrospektiv, oft melancholisch. So, wenn er einer verlorenen Liebe eine Hymne widmet, die den Zurückgebliebenen trösten soll.

Das ist Reinhold Beckmann 1 / 5 Zurück Vorwärts Bekannt ist Reinhold Beckmann, 63, vor allem als Sportmoderator und -kommentator. So kam er 1990 als Sportchef zu Premiere und zwei Jahre später in gleicher Funktion zu Sat.1, wo er die Sendungen „ran“ und „ranissimo“ entwickelte.

1998 ging es zurück zur ARD – für den WDR war er in früheren Jahren bereits als freier Journalist tätig gewesen –, wo er viele Jahre zum Stamm der „Sportschau“-Moderatoren zählte. Ende 2016 kündigte er an, ab der Saison 2017/18 nicht mehr dabei sein zu wollen.

Er interviewte in seiner Fernsehsendung „Beckmann“ über Jahre viele Menschen und erhielt den Deutschen Fernsehpreis.

Seit 2018 kommentiert er beim Sender Sport1 im Wechsel mit Marcel Reif den Profifußball. Er ist auch anderweitig, etwa mit Dokus und Reportagen, weiter journalistisch aktiv.

Mit der Initiative „Nestwerk e.V.“ setzt er sich für benachteiligte Jugendliche in strukturschwachen Stadtteilen Hamburgs ein – in der Stadt, in der er lebt. Für sein soziales Engagement wurde er 2008 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Quelle: Beckmann

Wenn er beim Anblick des toten Flüchtlingskindes am Strand von Bodrum fragt: „Wohin in dieser Welt“, dann wird er auch politisch, hält in der Anmoderation mit seiner Kritik an einer gleichgültigen Politik nicht hinter dem Berg, die die Verantwortung auf die Bürger abschiebt, anstatt für das notwendige Management zu sorgen, um die Flüchtenden zu integrieren, zugleich aber Milliarden zur Rettung von Banken bereitstellt. Wenn Beckmann das auf der Bühne verkündet, dann ist ihm die Sympathie der Zuhörer sicher, zustimmender Applaus, wo ein Politiker wohl distanziert behandelt worden wäre.

Und wenn er dann locker und ironisch wird, einen Song über den Hypochonder zum Besten gibt und von einer schrägen Liebe zur blutverschmierten Fleischerstochter singt, und mit der gleichen Begeisterung beklatscht wird, spürt man, es ist diese Macht, Menschen für sich und seine Ideen einzunehmen, die Beckmann zum erfolgreichen Musiker macht, auch wenn seine musikalische Bandbreite eher schmal ist.

Ein Interview mit Reinhold Beckmann lesen Sie hier: Reinhold Beckmann vor dem Auftritt: „Ich freue mich sehr auf Burgau“

Themen folgen