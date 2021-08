Open-Air-Bürgerversammlung in Günzburgs größtem Stadtteil

Plus Von der Herrenwaldhalle über die Grundschule: Günzburgs Oberbürgermeister hat viele wichtige Projekte bei dem Termin in Reisensburg thematisiert.

Versuch geglückt! Nachdem im vergangenen Jahr die Günzburger Bürgerversammlung pandemiebedingt ausgefallen ist, berief sie Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) nun für den Stadtteil Reisensburg neuerlich ein, wählte hierfür die Open-Air-Variante und legte als Veranstaltungsort den Sportplatz neben der neu sanierten Herrenwaldhalle fest. Mit Erfolg – mehr als 70 Interessierte besuchten die Dialogveranstaltung und zeigten sich im Anschluss angetan vom neuen Format. Vor der eigentlichen Versammlung begaben sich Jauernig, Mitglieder des Stadtrates und Angehörige der Verwaltung mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern zu einem Ortsrundgang durch den Günzburger Stadtteil.