Prozess: Freispruch nach Brandstiftung in Asylunterkunft in Reisensburg

Im Juni 2020 setzte ein Bewohner die Asylunterkunft in Reisensburg in Brand. Am Montagnachmittag verkündete das Landgericht Memmingen das Urteil.

Plus Ein 34-jähriger Asylbewerber setzte vor fast einem Jahr die Asylunterkunft in Reisensburg in Brand. Warum das Landgericht Memmingen den Mann nicht ins Gefängnis schickt und was ihn stattdessen erwartet.

Von Michael Lindner

Nicht einmal ein Jahr ist der Großeinsatz mehrerer Feuerwehren in Reisensburg her. Damals, am 15. Juni 2020 kurz nach 10 Uhr, waren etwa 50 Feuerwehrleute beschäftigt, die Flammen der in Brand stehenden Asylunterkunft unter Kontrolle zu bringen. Ein 34-jähriger Bewohner aus Eritrea hatte einen Brand gelegt. Nach sechs Verhandlungstagen am Landgericht Memmingen wurde am Montag das Urteil gesprochen. Es lautet: Freispruch. Zufrieden wird der Eritreer nur bedingt sein, denn in Freiheit ist er trotzdem nicht.

