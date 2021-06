Philipp Weishaupt aus Jettingen darf von Olympia träumen

Springreiter steht auf der sogenannten Longlist für die Olympischen Spiele in Tokio. Die Entscheidung fällt Anfang Juli 2021.

Die Hoffnung lebt für Philipp Weishaupt. Der Springausschuss beim Deutschen Olympiade Komitee für Reiterei (DOKR) hat nun die Longlist mit den potenziellen Reitern und Pferden für die Olympischen Spiele in Tokio bekannt gegeben – und der Jettinger ist einer von insgesamt acht Kandidaten.

Schon einmal war Weishaupt ganz nah dran

Ein Start bei Olympischen Spielen fehlt Weishaupt noch in seiner imposanten Karriere. 2012 war er für die Spiele in London qualifiziert und konnte nicht starten, weil sein Pferd erkrankte. Vielleicht bekommt er nun seine Chance. Doch so schön und wertschätzend ein Platz auf der Longlist auch ist, es muss nicht allzu viel heißen. Denn diese Liste ist derzeit mit acht Reitern und zwölf Pferden in der Tat ziemlich „long“. Letztlich werden nur vier Paare nach Tokio fliegen; drei bilden die Mannschaft, eines ist Ersatz.

Eine Entscheidung über das deutsche Olympia-Aufgebot im Springreiten will das DOKR im Anschluss an den Nationenpreis in Rotterdam (2. bis 4. Juli) aufstellen.

Die Longlist

Derzeit haben folgende deutsche Springreiter die Chance auf einen Start bei den Olympischen Spielen in Tokio: Daniel Deußer (Rijmenam/Belgien) mit Killer Queen VDM, Marcus Ehning (Borken) mit A la Carte NRW, Funky Fred und Priam du Roset, Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Checker und Mumbai, Patrick Stühlmeyer (Steinfeld) mit Varihoka du Temple, Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado, André Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria, Philipp Weishaupt (Jettingen) mit Asathir und Coby sowie David Will (Marburg) mit C-Vier. (AZ)