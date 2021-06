Hundekot auf der Straße: In Rettenbach wird Bußgeld fällig

Plus In Rettenbach werden Hundehalter zur Kasse gebeten, wenn die Hinterlassenschaften der Hunde nicht beseitigt werden. Auch über eine Leinenpflicht wird diskutiert.

Die Hinterlassenschaften von Hunden sorgen in der Gemeinde Rettenbach nach wie vor für Ärger: Hundekot bei der Rettenbacher Kita und sogar im Garten eines Gemeinderatsmitglieds. Bereits in der Sitzung im März war die Problematik angesprochen und die Einführung einer Geldbuße angedacht worden. Ebenfalls wurden alle gemeldeten Hundebesitzer angeschrieben, auch im Amtsblatt wurde erneut auf die Situation hingewiesen.