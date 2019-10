vor 60 Min.

Rewe äußert sich zu Schließung in Burgau - und Zukunft des Flohmarkts

Ende November ist Schluss an der Robert-Bosch-Straße. Nun äußert sich Rewe zu der Entscheidung - und zum Flohmarkt.

Von Christian Kirstges

Die Rewe-Filiale in Burgau wird Ende November geschlossen (wir berichteten). Nun äußert sich das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung zu den Gründen.

Der Markt in Burgau entspreche nicht mehr den zeitgemäßen Ansprüchen und Anforderungen an einen modernen Supermarkt. Aufgrund der Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Filiale, unter anderem beeinflusst durch die Ansiedlung des neuen Wettbewerbers – auf das ehemalige Zimmermann-Areal zieht Edeka – würde sich eine Optimierung des Gebäudes nicht rechnen. Daher wird die Filiale der Rewe Markt GmbH zum 30. November schließen.

Allen Mitarbeitern würden Arbeitsplätze in umliegenden Filialen angeboten. Grundsätzlich seien die Märkte in der Region erfolgreich, weitere Schließungen seien derzeit nicht vorgesehen. „Für neue Standorte sind wir grundsätzlich offen und interessiert, ein neuer Rewe in Burgau oder Umgebung ist nach aktuellem Stand allerdings nicht geplant“, erklärt Unternehmenssprecherin Rosmarie Daubenmerkl. (Lesen Sie dazu auch: Der Rewe-Markt in Burgau schließt )

Die Flohmarkt-Händler sind bestürzt über das Aus für Rewe in Burgau

Vielen stellt sich durch die Schließung auch die Frage, was aus dem Flohmarkt wird, der einmal im Monat auf dem Parkplatz des Supermarkts stattfindet. Veranstalter Normann Köck sagt gegenüber unserer Zeitung, dass die dort vertretenen Händler über das Aus für Rewe und die dadurch entstandene Unsicherheit bestürzt seien. Seit 18 Jahren gebe es den Flohmarkt dort. Bislang habe er keine Informationen bekommen, ob es dort weitergehen kann. „Wir hoffen natürlich, bleiben zu dürfen.“

Georg Schnupfner, Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft des Gebäudes und der dazu gehörenden Flächen, sagt, bis Ende des Jahres bleibe Rewe zuständig, „ab Januar ist das unser Problem“. Eine Aussage für die Zukunft könne er erst treffen, wenn versicherungsrechtliche Fragen beantwortet sind – Köck jedenfalls sagt, man habe für alle Eventualitäten Versicherungen. Und die Rewe-Sprecherin erklärt dazu: „Von unserer Seite aus kann/darf der Flohmarkt gerne auch die kommenden beiden Monate stattfinden.“

Lotto-Laden wird in den V-Markt verlagert: Das ist geplant

Bei Josef Schuler laufen derweil die Vorbereitungen, um seinen Lotto-Laden in den V-Markt zu verlagern. Das soll in der letzten Novemberwoche über die Bühne gehen. Dass es im Rewe keine Zukunft gibt, habe sich schon länger abgezeichnet, auch die Stadt sei vor einiger Zeit darüber informiert worden. Während am bisherigen Standort wegen der beengten Platzverhältnisse nur ein kleines Sortiment möglich gewesen sei, werde es am neuen „schöner und größer“.

Neben der Lotto-Annahmestelle soll das Sortiment unter anderem Zeitungen und Zeitschriften, Tabakwaren, Raucherbedarf, E-Zigaretten und Liquids umfassen. Die Filiale an der Stadtstraße sei nicht tangiert, dort ändere sich nichts. Zum früheren Backshop beziehungsweise kleinen Nahversorger in Röfingen, den Schuler vor einiger Zeit schloss, gebe es keine Neuigkeiten, trotz einiger Interessenten habe sich dort noch nichts getan. Die Suche nach jemandem, der die Räume übernimmt und die Nahversorgung wieder aufnimmt, gehe weiter.

