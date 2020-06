17:00 Uhr

Robatherm bekommt größten Auftrag der Firmengeschichte

Für das neue Flughafen-Terminal 2 in Kuwait liefert Robatherm aus Jettingen-Scheppach die raumlufttechnischen Geräte. Der Auftrag war der bislang größte der Firma.

In Kuwait-Stadt wird gerade das Terminal 2 des Flughafens gebaut. Trotz Corona laufen die Arbeiten auf Hochtouren weiter. Bis 2022 soll schließlich alles fertig sein. Und auch der Landkreis Günzburg ist daran beteiligt, genauer gesagt ein Unternehmen aus Jettingen-Scheppach: Robatherm lieferte in den vergangen Monaten insgesamt 225 raumlufttechnische Geräte.

Ein Lastwagen fährt aus der Halle, Applaus kommt auf – soeben verließ der letzte Container eines ganz besonderen Auftrags in der Unternehmensgeschichte von Robatherm den Standort in Jettingen-Scheppach. „Einen Auftrag in diesem Ausmaß hatten wir bisher noch nie. Ich bin sehr stolz auf unser Team, dass wir ein solches Projekt gemeistert haben. Zu wissen und auch beweisen zu können, dass wir solche Aufträge stemmen können, lässt uns sehr optimistisch in die Zukunft blicken“, beglückwünscht Geschäftsführer Mathieu Huber die Kollegen, die sich für die Verladung des letzten Containers im Warenausgang eingefunden haben.

Geschäftsführer von Robatherm, Mathieu Huber, ist stolz auf sein Team. Bild: Robatherm

225 Raumluftechnik-Geräte kommen aus Jettingen-Scheppach

Für bis zu 13 Millionen Passagiere im Jahr ist das Terminal 2 ausgelegt, insgesamt erhöht sich die Kapazität des Flughafens in Kuwait dadurch auf 25 Millionen Passagiere. Die Fläche der Baustelle ist enorm; sie erstreckt sich auf 3,3 Millionen Quadratmeter. Zum Vergleich: das entspricht dem 3,5-fachen des Europa-Parks in Rust. Bis zu 10.000 Arbeiter befinden sich zeitgleich auf der Baustelle; als ob ganz Burgau dort arbeiten würde.

Das Terminal 2 wird das größte Gebäude weltweit sein, das von der Organisation LEED für seine Gesamteffizienz mit Gold zertifiziert wird. Einen Anteil am effizienten Betrieb hat auch Robatherm. 225 raumlufttechnische Geräte produzierte das Unternehmen aus Jettingen-Scheppach in den vergangenen Monaten für Kuwait. Verladen wurden diese in über 600 Container. Stündlich bewegen die Geräte 15 Millionen Kubikmeter Luft. Diese große Menge Luft möglichst effizient zu behandeln war eine der Herausforderungen dieses Projekts. Die Energierückgewinnung hat in diesen Dimensionen hohe Priorität. Während hierzulande meist von Wärmerückgewinnung gesprochen wird, funktioniert dieselbe Systematik auch andersherum; vereinfacht formuliert als Kälterückgewinnung. Ist die Temperatur der Außenluft höher als die der verbrauchten Abluft, wird der Temperaturunterschied genutzt, um die Außenluft zu kühlen. Mittels Befeuchtung wird die Luft zudem umweltfreundlich weiter gekühlt. Die verbauten Hochdruckbefeuchter versprühen stündlich knapp 29000 Liter Wasser – oder in anderen Worten: 191 Badewannen.

Vier Jahre sind von der Kontaktaufnahme bis heute vergangen

„Seit der ersten Kontaktaufnahme bis zum heutigen Tag sind etwa vier Jahre vergangen, die Vorbereitungen waren enorm, aber es hat sich gelohnt“, blickt Mathieu Huber auf das Projekt zurück. Mehrmals besuchte er Kuwait. Aber auch Delegationen vom Flughafen Kuwait und dem verantwortlichen Bauunternehmen aus der Türkei waren bei Robatherm zu Gast.

Ein Höhepunkt war der „Factory Acceptance Test“ im Juli vergangenen Jahres. Bei einem solchen Test werden Geräte im Werk komplett aufgebaut und im Betrieb getestet. Keine Seltenheit an sich bei Robatherm, wie Huber bestätigt, wohl aber in dieser Größe. Mehrere große Geräte wurden komplett betriebsbereit montiert. Ein solcher Aufbau wäre aus Platzgründen vor ein paar Jahren nicht umsetzbar gewesen, erst durch den neuen Standort in Jettingen-Scheppach ergeben sich diese Möglichkeiten. Über mehrere Tage hinweg wurden die Geräte gemeinsam mit den Kunden auf Herz und Nieren geprüft.

Am Tag der letzten Container-Verladung hatte das Robatherm-Restaurant für die Mitarbeiter eine kulinarische Überraschung parat. Sternekoch Klaus Buderath übernahm an diesem Tag die Küche des Betriebsrestaurants und stellte ein internationales Menü aus 1001 Nacht zusammen – passend zum Kuwait-Auftrag.

Robatherm ist trotz Corona gut ausgelastet

Ein besonderes Erlebnis für alle Beteiligten, auch für Buderath selbst: „Für so viele Personen in einem Betriebsrestaurant zu kochen und dann noch ein Menü mit typisch arabischen Speisen – das war sehr spannend für mich. Außerdem ist das Robatherm-Team beim Essen durchaus Qualität gewöhnt, was die Erwartungshaltung sicher nicht geringer machte.“ Einziger Wermutstropfen: Sowohl der türkische Kunde als auch die Delegation des Flughafens mussten wegen der Corona-Pandemie ihr Kommen absagen.

„Auch nachdem die letzten Kuwait-Geräte nun ausgeliefert sind, sind wir weiterhin gut ausgelastet.“, zeigt sich Huber trotz Corona-Krise sehr zuversichtlich. Dass die RLT-Geräte von Robatherm in unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz kommen, sei sicher von Vorteil, da Krisen in einzelnen Branchen teilweise kompensiert werden könnten. Während es für manche Kunden von Robatherm gerade sehr schwierig sei, laufe es in anderen Branchen sogar besser.

So investiere beispielsweise das Pharmaunternehmen Curevac in Tübingen kräftig in seinen neuen Standort. Bekanntheit erlangte Curevac vor Kurzem im Zuge der Corona-Berichterstattung, da es an einem Impfstoff forscht. Während die Fernsehteams vor dem Gebäude standen und darüber berichteten, war und ist Robatherm mittendrin – der neue Standort wird mit raumlufttechnischen Geräten aus Jettingen-Scheppach klimatisiert. (zg)





