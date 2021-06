Röfingen

11:30 Uhr

Friedenswünsche im Vogelhaus: Was meint Karin Rehm damit?

Friedensbotschaften und bunte Vogelhäuschen – Vögel sollen Frieden in die Welt hinaustragen. „Nesting for Peace“ heißt das Projekt, das Karin Rehm aus Röfingen ins Leben rief.

Plus Mit „Nesting for Peace“ will Karin Rehm den Frieden aus Röfingen in die Welt tragen. Wie die Sache funktioniert und was noch geplant ist.

Von Peter Wieser

Das Kinderlied „Kommt ein Vogel geflogen“ symbolisiert die Grundidee, die hinter dem Projekt von Karin Rehm steckt. „Nesting for Peace“ – „Ein Nest für den Frieden bauen“. Für die Röfingerin gibt es „nichts Schöneres, als etwas für den Naturschutz und für den Weltfrieden zu tun.“

Themen folgen