vor 17 Min.

Rollerfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

In Günzburg hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Am Donnerstagmorgen hat sich in Günzburg ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem Auto ereignet. Der Rollerfahrer erlag seinen schweren Verletzungen.

Am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr ist eine 59-Jährige mit ihrem Auto die Weißenhorner Straße in Günzburg aus Richtung Bubesheim kommend stadteinwärts gefahren. Auf Höhe der Einmündung zur Reindlstraße wollte sie nach links auf die Reindlstraße abbiegen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, so die Polizei, dass die Frau den auf der Weißenhorner Straße entgegenkommenden 62-jährigen Fahrer eines Motorrollers übersah.

Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Motorrollers so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur genauen Klärung des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen ein Gutachter beauftragt. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. An der Unfallstelle waren neben mehreren Streifenbesatzungen der Polizei auch die Freiwilligen Feuerwehren Günzburg und Bubesheim sowie der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber und Notarzt im Einsatz. Ebenso eingebunden waren Kräfte des Kriseninterventionsdienstes. Die Weißenhorner Straße musste für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. (AZ, obes)

Themen Folgen