23.04.2019

Sagen, Mythen und Legenden

Sagen, Mythen und Legenden beim Osterkonzert des Blasmusikvereins Jettingen am Ostersonntag: Zum Finale waren in der Jettinger Festhalle beinahe 100 Musikerinnen und Musiker versammelt.

Der Blasmusikverein Jettingen spielte mit Kraft: Am Ende standen in der Turn- und Festhalle um Dirigent Christian Weng fast 100 Musiker auf der, um die und vor der Bühne

Von Peter Wieser

Am Nachmittag des Ostersonntags hatte sich in der Jettinger Turn- und Festhalle das Vororchester unter der Leitung von Sarah Weng präsentiert, den Abend eröffnete die Jugendkapelle unter der Leitung von Christian Weng mit dem Konzertwerk „Concert Prelude“ von Philip Sparke – spritzig, spielfreudig und voller Elan. Mit einer würdevollen Fanfare leiteten die 35 jungen Musikerinnen und Musiker Jacob de Haans „Concerto d’Amore“ ein, verbanden Barock, Pop und Jazz zu einem mächtigen Klangkörper. Ein Stück, bei dem man schon einmal Durst bekommen könne, wie Dirigent Christian Weng scherzend bemerkte. Dass er seine Musiker für einen Moment auf sich alleine gestellt ließ, störte überhaupt nicht – diese kamen auch ohne ihn bestens zurecht.

Und noch einmal Jacob de Haan: Mit seinem Konzertwerk „Sa Musica“ präsentierte die Jugendkapelle mit Pep, Rhythmus und voller Emotionen eine regelrechte Fiesta im mallorquinischen Flair. Schade, das Publikum hätte gerne noch etwas mehr von der großartigen Leistung mit nach Hause genommen.

Dafür war nun die Bühne, eher die Filmbühne, frei für die 60 Musikerinnen und Musiker des Blasmusikvereins. Mit dem Werk „1805 – A Towns Tale“ von Otto M. Schwarz ließen diese erstmals bei einem Konzert das Publikum Filmmusik in Kombination mit dem gleichnamigen historischen Kurzfilm live miterleben. Der Film erzählt vor dem Hintergrund der Schlacht bei Dürnstein in Niederösterreich im Jahr 1805 von den Wirren der Napoleonischen Kriege, von einer unglücklichen Liebe, von List und Verzweiflung. In Jettingen war dies eine 25-minütige sinfonische Blasmusikbegleitung zu einer an der Leinwand ablaufenden Handlung mit den Stimmen der Darsteller vom Band. Das Publikum fand sich komplett im Geschehen wieder – in höchster Perfektion abgestimmt. Die kurze Pause im Anschluss hatte sich dieses zusammen mit dem Orchester wahrlich verdient.

Was sind Sagen, was sind Mythen und was sind Legenden? Immer wieder stellten Ulrike und Martin Weng, die nun gemeinsam die Moderation übernommen hatten, diese Frage an das Publikum. Die Antwort darauf durfte dieses mit den nachfolgenden Stücken auf seine eigene Weise finden: „Lehnen Sie sich zurück, lauschen Sie gespannt auf und entscheiden Sie selbst“, ermunterte Ulrike Weng das Publikum immer wieder zu den folgenden Oberstufenwerken. Nach dem Konzertwerk „Appalachian Ouvertüre“ von James Barens, kraftvoll und dramatisch zum Abschluss gebracht, erzählte das Orchester mit „Devil’s Tower“ von Thomas Doss mit wunderschönen Melodien und voluminösen Klangsequenzen von dem Turm der sagenumwobenen Burg in Waldneukirchen, den einst der Teufel in Besitz genommen hatte. Mit „Alpina Saga“, einem weiteren Werk von Thomas Doss, lud das Orchester zu einer romantisch-träumerischen Bergwanderung zwischen mächtigen Naturgewalten ein, begleitet mit eigenen Gesängen und untermalt von Flügelhornklängen vom anderen Ende der Halle. Energie- und emotionsgeladen ließ das Orchester mit dem Konzertwerk „The Legend of Maracaibo“, komponiert von José Alberto Pina, die Legende der „Santo Cristo de Maracaibo“ und der berühmten Seeschlacht von Vigo im Jahr 1792 wiederaufleben.

Eine ganz andere Legende präsentierte der Blasmusikverein mit der Zugabe und zusammen mit der Jugendkapelle mit nun fast 100 Musikerinnen und Musikern: „Gabriellas Song“ von Stefan Nilsson und der Stimme von Alina Vogel bildete den gefühlvollen Abschluss eines gewaltigen Konzertes, bei dem nicht nur das Orchester, sondern auch das Publikum gefordert war.

