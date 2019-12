vor 41 Min.

Scheppacher feiert Weihnachten in Schweiz: Was ist der Schmutzli?

Der Scheppacher Christian Hofmann lebt in der Schweiz und erzählt, wie dort Weihnachten gefeiert wird - und was es mit dem Schmutzli auf sich hat.

Von Angela Brenner

In Deutschland kommt der Nikolaus mit seinem Helfer Knecht Ruprecht. Auch in der Schweiz werden am 6. Dezember Nüsse, Mandarinen und andere Leckereien an die Kinder verteilt. Allerdings kommt da nicht der Nikolaus, sondern der Samichlaus zu Besuch. Und sein Helfer wird in der Schweiz Schmutzli genannt. Seit fast 17 Jahren lebt der Scheppacher Christian Hofmann in der Schweiz. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern erlebt er die Weihnachtszeit im Kanton Zürich. Und anders als es vermuten lässt, wird das nicht mit Käse-Fondue und einer schneebedeckten Winterlandschaft gefeiert.

„In meinem Wohnort wird zum Nikolaus jedes Jahr ein Stall hergerichtet“, erzählt der 39-Jährige. Auf Strohballen können es sich die Kinder des Ortes dann gemütlich machen, bis der Samichlaus und der Schmutzli mit einem Esel vorbeikommen. Dort werden dann Geschichten gelesen und gemeinsam Lieder gesungen.

Von Kanton zu Kanton gibt es unterschiedliche Bräuche

Gemütlich geht es zu, wenn in der Schweiz Weihnachten gefeiert wird. „Die Traditionen und Bräuche sind bei uns ähnlich wie in Deutschland“, erzählt Christian Hofmann. Welche Bräuche und Traditionen es gibt, das ist allerdings von Kanton zu Kanton unterschiedlich, erklärt der 39-Jährige. Je nachdem, in welcher Grenzregion die Menschen leben, vermischen sich die Traditionen miteinander. So kommt im italienischsprachigen Teil der Schweiz nicht Samichlaus zu Besuch, sondern Befana, eine Hexe, die, wenn es nach dem italienischen Volksglauben geht, in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar auf der Suche nach dem Jesuskind auf einem Besen von Haus zu Haus fliegt und Geschenke bringt oder straft. Im Kanton Zürich ist dieser Brauch allerdings unbekannt. In der französisch-sprachigen Schweiz ist es Chauche-vieille, ein weiblicher St. Nikolaus, der die Geschenke vorbei bringt.

Weihnachten bei Hofmanns ist ein schönes und ruhiges Familienfest. „Wir feiern Heiligabend immer bei meinen Schwiegereltern.“ Man trifft sich bereits am Nachmittag, dann gibt es Häppchen. Meistens noch vor dem Essen gibt es die Bescherung. Und diese wird in der Schweiz anders zelebriert als in Deutschland, wo nach den Erfahrungen von Christian Hofmann viele Geschenke unter dem Baum gleich ausgepackt, oder besser gesagt aufgerissen werden. In der Schweiz geht das beschaulicher zu. „Hier werden nacheinander die Geschenke ausgepackt.“ Ein Kind erhält ein Geschenk, packt es in Ruhe aus und dann wird das Präsent von allen bewundert. Dann ist der nächste an der Reihe. „Dementsprechend lange dauert dann auch die Bescherung“, sagt Christian Hofmann und lacht.

Eine entspannte Art der Bescherung in der Schweiz

Doch er findet diese Art der Bescherung gut. „So setzt man sich ganz anders mit den Geschenken auseinander. Das habe ich als sehr entspannt erlebt.“ Für Gemütlichkeit sorgen auch echte Kerzen am Baum. Elektrische haben sich in der Schweiz nämlich nicht richtig durchsetzen können. „Wir haben zwar elektrische Kerzen am Baum, aber meine Schwiegereltern zünden noch echte Kerzen an ihrem Baum an“, kann Christian Hofmann diese Tradition bestätigen.

Und, wie könnte es anders sein, natürlich gibt in der Schweiz an Heiligabend Fondue. Allerdings kein Käse-Fondue, sagt Christian Hofmann, sondern eines mit Fleisch. Dieses wird allerdings nicht, wie in Deutschland üblich, in Fett frittiert, sondern in Rotwein oder in einer Brühe gegart.

Und noch eines haben die alte und die neue Heimat von Christian Hofmann gemeinsam. Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen schlecht. „Das hatten wir leider schon lange nicht mehr“, sagt der 39–Jährige. Von weihnachtlicher Winter-Idylle, wie man meinen mag, ist also auch im Kanton Zürich wenig zu sehen. „Aber zum Glück müssen wir ja nicht weit fahren, wenn wir Schnee haben wollen.“

