War’s das für Waldkirch schon mit dem „Finale dahoim“?

Plus Im Bundesliga-Heimkampf kassieren die Luftpistolenschützen des SV Waldkirch zwei Niederlagen. Der Norweger im Team zeigt immerhin starke Nerven.

Und plötzlich ist das „Finale dahoim“ ganz weit weg. Durch zwei Niederlagen beim Heimwettkampf – 1:4 gegen Scheuring und 2:3 gegen Waldenburg – hat Luftpistole-Bundesligist SV Waldkirch nur noch äußerst vage Aussichten auf den vierten Platz in der Süd-Gruppe. Der muss es aber mindestens sein, wenn das Team Anfang Februar 2022 beim Finale um die Deutsche Meisterschaft dabei sein möchte, das erstmals in Neu-Ulm stattfinden wird.