Schilderbrücken und autonomes Fahren auf A8: Hat Scheuer zu viel versprochen?

Plus Die Autobahn im Kreis Günzburg als Teststrecke und mit Schilderbrücke: Über ein halbes Jahr nach den vollmundigen Worten der CSU ist noch nicht mal ein Zeitplan aufgestellt.

Sie kennen den bekanntesten Ausspruch des früheren Bundesarbeitsministers Norbert Blüm 1997 im Bundestag: „Die Rente ist sicher!“ Da hat er wohl recht gehabt. Fragt sich nur, in welcher Höhe.

Knapp 23 Jahre später legt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer einen Zwischenstopp in Günzburg sein – und verkündet zugegebenermaßen nicht ganz so Grundsätzliches. Aber die lärmgeplagten Menschen im Landkreis, die in der Nähe der Autobahn 8 leben und je nach Windrichtung mal mehr und mal weniger von der Dynamik auf der A8 mitbekommen, dürfte Scheuers Versprechen gefreut haben: Die A8, sagt Ende Februar der Bundesminister im Nebenzimmer eines Gasthofes an der Autobahn, wird zwischen München und dem Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen zur Teststrecke für selbst fahrende Autos im normalen Verkehr.

100 Millionen Euro soll die technische Aufrüstung kosten. Und Schilderbrücken könnten so auch über die Strecke im Kreis Günzburg gebaut werden. Die haben als „dynamische Verkehrsbeeinflussungsanlagen“ den Vorteil, dass sie – anders als stupide Verkehrszeichen, die das Tempo begrenzen –, auf Witterungseinflüsse und das Verkehrsaufkommen reagieren. Die Akzeptanz durch die Autofahrer ist ungleich höher, das ist unstrittig.

Die Botschaft der CSU im Kreis Günzburg war klar

Knapp drei Wochen vor den Kommunalwahlen am 15. März 2020 war der Scheuer-Termin ein Coup für den Günzburger CSU-Kreisvorsitzenden Alfred Sauter und den Landratskandidaten Hans Reichhart. Die Botschaft war klar: Mit uns geht was im Landkreis!

Die Bemühungen aber scheinen an ihre Grenzen gestoßen zu sein. Bereits vor Wochen hatten wir im Bundesverkehrsministerium nachgefragt, wie der Stand der Dinge bei der A8 ist. Auf die erste E-Mail eines Kollegen gab es als Reaktion nur den lapidaren Hinweis auf die Homepage des Ministeriums, die nicht weiterhalf. Null Information, null konkreter Zeitplan. Nochmaliges Nachfassen. Eine weitere nichtssagende Antwort.

Und wenn dem Grünen-Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer (der auch Günzburger Landrat werden wollte) dann in einer Antwort auf seine Anfrage vom früheren Reichhart-Ministerium bescheinigt wird, dass vorgeschlagen worden sei, „auch im Bereich zwischen der Anschlussstelle Neusäß und Ulm den Auftrag zur Planung einer Streckenbeeinflussungsanlage zu erteilen“, sagt dies viel darüber aus, wie wichtig dieses Projekt von Landesverkehrsministerin Kerstin Schreyer genommen wird.

Reichhart und Sauter sollten Scheuer beim Wort nehmen

Der Schlüssel aber, um noch etwas zur Beschleunigung beizutragen, liegt in Berlin, in der Bundeshauptstadt. Und so sollten Reichhart und Sauter ihren Parteispezl Scheuer schnellstens beim Wort nehmen. Denn es darf gewettet werden, dass von den jetzigen CSU-Ministern in der nächsten Legislaturperiode keiner mehr übrig bleibt, nachdem der in Unterbleichen im Kreis Günzburg aufgewachsene Gerd Müller kürzlich seinen Rückzug angekündigt hat.

Versprechen und nicht halten in der Politik bedient ein Klischee und färbt auch auf diejenigen ab, die für Pressefotos im Schneegestöber wie im Februar in Günzburg mit in erster Reihe stehen – wenn auch deren Einflussmöglichkeiten begrenzt sind.

