Schlaflos wegen Thomas-Cook-Pleite

Plus Neben den Urlaubern bekommen auch Reisebüros die Folgen der Insolvenz zu spüren. Wie ein Reisevermittler aus Günzburg die vergangenen Tage erlebte

Die Nachricht kam vor über einer Woche für viele überraschend: Der britische Reisekonzern hat Insolvenz beantragt. Nur einen Tag später traf es auch die deutschen Schwestergesellschaften. Die Folge: Viele Urlauber – überwiegend Pauschalreisende – sind entweder an ihren Destinationen gestrandet oder konnten gebuchte Reisen nicht antreten – bis heute.

Das Logo des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook hing bis vor wenigen Tagen im Schaufenster eines Reisebüros in Günzburg. Bild: Bernhard Weizenegger

„Wir haben keine Tendenz, wie es nun weitergeht“, erklärt Armin Pawellek, Inhaber des Günzburger Reisebüros Voyage. Er spreche im Namen aller betroffenen Reisebüros. Der Handlungsspielraum von seinen Kollegen und ihm sei äußerst eingeschränkt. „Für uns kam die Pleite genauso unerwartet, wie für die Urlauber.“ Erfahren habe Pawellek vom Thomas-Cook-Insolvenzantrag über die Medien. Erst einen Tag danach folgte das erste Schreiben des Reisekonzerns an die Reisebüros, das allerdings viele Fragen unbeantwortet ließ. „Wir müssen uns die Informationen zusammenbasteln.“ Informationen, die vor allem die Kunden brennend interessieren. Denn viele Reiseleiter sind in den Urlaubsorten nicht mehr zu erreichen. Betroffene Urlauber vor Ort wenden sich deshalb an die Reisebüros in ihrer Heimat. Aber können sie überhaupt helfen?

Es wurde immer gesagt, das Geschäft sei gesichert

Um die verzwickte Lage zu verstehen, muss man wissen, dass die meisten Reisebüros als Franchisenehmer arbeiten. So auch das Günzburger Büro Voyage. Pawellek verkauft dort als Vermittler die Angebote diverser Reiseunternehmer – bis zuletzt auch die von Thomas Cook. „Uns wurde immer gesagt, das Geschäft sei gesichert.“ Immer wieder kursierten Gerüchte um einen Großinvestor, der den angeschlagenen Konzern übernehmen sollte.

Doch es kam alles anders – der Konzern und seine Schwestergesellschaften sind nicht mehr handlungsfähig. Stand jetzt sind alle Reisen bis zum Abflugdatum des 31. Oktober abgesagt. „Wir müssen nun abwarten, was der Insolvenzverwalter sagt“, meint Pawellek. Seine Kunden haben in ihrem Urlaub – außer in einem Fall – keine Probleme mit ihrem Hotel gehabt. Eine Günzburgerin sollte 600 Euro an ein ägyptisches Hotel bezahlen (wir berichteten:Thomas-Cook-Pleite wird für Günzburgerin teuer ). Das Geld hat sie noch nicht zurückbekommen.

Viele Urlauber fragen sich nun, ob Flieger zurück planmäßig geht. Entwarnung gibt es vom Insolvenzversicherer Zurich. Gäste, die sich bereits im Zielgebiet befinden und deren Reise einen Sicherungsschein enthält, können ihren Urlaub regulär bis zum geplanten Ende fortführen. Die Hotels und Airlines haben von der Versicherung nämlich eine Kostenübernahmeerklärung erhalten.

Weiter Ungewissheit für Buchungen ab 1. November

Hart trifft es diejenigen Kunden, die eine Pauschalreise für Oktober gebucht haben. „Wir können nicht stornieren oder umbuchen“, erklärt Pawellek und begründet das mit insolvenzrechtlichen Gründen. Lesen Sie dazu aktuell: Zurich: Keine volle Erstattung für Thomas-Cook-Kunden

Auch für Buchungen ab dem 1. November herrscht Ungewissheit. Gerade prüft die Insolvenzversicherung die weitere Vorgehensweise. Der letzte Stand ist: Buchungen können nicht kostenfrei geändert oder storniert werden.

Und wie geht es jetzt mit dem Günzburger Reisebüro weiter? Pawellek blickt ratlos und sagt: „Ich kann niemanden in der Zentrale erreichen.“ Seine vertragliche Zusammenarbeit mit Thomas Cook ist ungewiss. Prophylaktisch hat der 54-Jährige den Schriftzug und das Logo des Reisekonzerns über seinem Ladeneingang abgehängt. „Ich bin maßlos enttäuscht, Thomas Cook war immer zuverlässig.“ Pawellek hat auch einen „erheblichen wirtschaftlichen Schaden“, denn es stehen Provisionszahlungen aus.

Armin Pawellek vom Reisebüro Voyage in Günzburg war bis zur Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook Francisenehmer. Die Insolvenz kommt dem Unternehmer teuer zu stehen. Alle Vermittlungsprovisionen fallen aus. Bild: Bernhard Weizenegger

Ob sein Reisebüro als Franchise-Partner von Thomas Cook einen nachhaltigen Imageschaden erlitten hat, glaubt Pawellek nicht. „Alle meiner Kunden haben mir gesagt, dass die Reisebüros ja nichts dafür können.“ Dennoch sind die vergangenen Tage nicht spurenlos an ihm vorüber gegangen. „Ich hatte eine 60-Stunden-Woche und habe kaum ein Auge zu bekommen.“ Die Sorgen und Ängste seiner Kunden beschäftigen den Günzburger Reisevermittler auch privat. Seine Kollegen und er geben alles für ihre Kunden, denn diese vertrauen sich ihnen bewusst an und gehen nicht zu einem Internetanbieter, so Pawellek. Umso schwieriger sei es für die Reisebüros, wenn sie den Folgen der Insolvenz des Reisekonzerns teilweise tatenlos zusehen müssen. „Wir rennen bei Thomas Cook gegen verschlossene Türen.“