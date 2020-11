vor 28 Min.

Schon wieder ein Einbruch in Hochwanger Schule

Wieder ist in die Schule in Hochwang eingebrochen worden.

Erst vor einigen Tagen hatte die Polizei einen Einbruch in der Schule in Hochwang gemeldet. Dieses Mal nahmen die Täter gleich einen Tresor mit.

In die Schule an der Deubacher Straße im Ichenhauser Stadtteil Hochwang ist am Wochenende zwischen Samstag um 9.30 und Sonntag um 8 Uhr eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter drangen laut Polizei über die Hochterrasse in ein Fenster im ersten Obergeschoss ein und brachen dort mit Werkzeug vom schuleigenen Werkraum Büroräume auf, aus denen ein Tresor gestohlen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (zg)

