Schwäbische Weihnachten in der Provence

Gaby Schuster aus Jettingen-Scheppach wanderte nach Frankreich aus. Wie sie dort Heilig Abend feiert

Von Oliver Wolff

Nach fast 40 Jahren Selbstständigkeit in Jettingen-Scheppach ist Gaby Schuster zusammen mit ihrem Ehemann Josef in die französische Provence ausgewandert und lebt nun seit einiger Zeit in Régusse, einer 2500-Einwohner-Stadt, 60 Kilometer westlich von Cannes. „Wir haben uns einen Traum verwirklicht und sind in unser bisheriges Feriendomizil gezogen“, erzählt die 62-Jährige. Ein Schritt, den die beiden bis heute nicht bereuen: „Am meisten lieben wir hier das entschleunigte Leben.“ Aber auch die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen, die nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über bestehen, haben es dem Rentnerehepaar angetan. Es zählt nicht, wer man ist, sondern wie man sich gibt – getreu dem Motto „leben und leben lassen“.

Dementsprechend sehen die Feierlichkeiten an Weihnachten aus. Nur bei der weihnachtlichen Stimmung hat die Provence gegenüber Deutschland Nachholbedarf, findet die Auswanderin. „Manchmal vermisse ich die Atmosphäre auf den Märkten und in den Städten.“ Es gibt zwar Weihnachtsmärkte, die sind aber meistens in Mehrzwecksälen untergebracht. Die Veranstaltungen haben wenig mit den deutschen Weihnachtsmärkten zu tun. „Hier gibt es vor allem Deko und Geschenke zu kaufen.“ Der Glühwein darf natürlich nicht fehlen, auch wenn der „vin chaud“ eher in Maßen getrunken wird.

Auf Lichter wird in der Provence großen Wert gelegt

Überall blinkt und glitzert es, erzählt Schuster. „Auf Lichterdeko wird besonders großen Wert gelegt.“ Es muss bunt sein – auf den Straßen und im heimischen Garten. „Mann, wie abgefahren“ – so lautete der erste Kommentar von Schusters damals zweijährigem Enkel, der vor ein paar Jahren zum ersten Mal an Weihnachten in der Provence zu Besuch war. Mittlerweile hat das Rentnerehepaar fünf Enkel, allesamt Buben im Alter von acht Monaten bis sieben Jahre. Die beiden Töchter der Schusters leben mit ihren Familien im Landkreis Günzburg und Augsburg. Sie fehlen Oma und Opa unter dem Jahr sehr, Kontakt wird über WhatsApp mit Bildern und Videos gehalten. An den Weihnachtsfeiertagen gibt es ein großes Wiedersehen in Schusters französischem Domizil.

Fast selbstverständlich, dass dann an ein Weihnachten ohne süddeutsche Traditionen nicht zu denken ist. „Einen Adventskranz schmücken oder Plätzchen backen kennt man hier in der Provence nicht. Diese Bräuche pflegen wir nach wie vor.“ Der Heilige Abend ist ein normaler Arbeitstag. Abends besucht man die Mette und anschließend folgt ein umfangreiches Menü. Großen Wert wird in Frankreich bekanntlich aufs Essen gelegt. Aufgetischt werden etwa Wild, Hummer oder „Dinde aux marrons“, ein mit Kastanien gefüllter Truthahn.

Das Essen an den Feiertagen darf exquisit sein

Und was gibt es bei den Schusters zu essen? „Das richtet sich vor allem nach den Wünschen der Buben.“ Im vergangenen Jahr gab es Würstel mit Käsespätzle. Die Bescherung ist für die Enkelkinder ohnehin am wichtigsten. Für Gaby Schuster darf das Essen an den Feiertagen zwischendurch auch mal exquisit sein: „Wir haben das Glück, obwohl wir nur ein kleiner Ort sind, einen gut sortierten Supermarkt mit einem großen Angebot an frischem Obst und Gemüse, sehr gutem Fleisch und einer großen Auswahl an allem, was das Meer frisch bietet, zu haben.“

Zurück zum Wichtigsten an Weihnachten, der Bescherung: Während in Frankreich die Geschenke überwiegend erst am ersten Weihnachtsfeiertag ausgepackt werden, wird das im Hause Schuster bereits an Heilig Abend getan. Zuvor steht noch der Gang zur Kirche an. Solange müssen die verpackten Geschenke unter dem geschmückten Weihnachtsbaum warten. Am frühen Abend findet eine Kindermette mit einer Krippe statt. „Hier wird Kirche gelebt, jeden Sonntag“, erklärt Schuster. Die Kleinsten sitzen auf dem Boden und spielen, manchmal auch etwas lautstark, was keinen stört. Vor der Messe begrüßt man sich herzlich mit Küsschen auf die Wange und erkundigt sich nach dem Befinden des anderen und den neuesten Ereignissen.

Wieder zu Hause sind endlich die Geschenke an der Reihe – fast. „Zuvor singen wir und hören deutsche und französische Lieder.“ So zumindest lautet in diesem Jahr Gaby Schusters Plan.

